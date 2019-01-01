不满球队屡失良机 兰帕德计划寻找阿扎尔替代者

蓝军主帅表示他们需要更多的经验，因为他们希望在英格兰和欧洲大陆继续一个积极的赛季。

兰帕德表示，在转会禁令减半后，切尔西将在明年一月至少签下一名新的攻击手。

向体育仲裁法庭的上诉使得原本的两个窗口禁令在上周提前结束，使得蓝军能够成为转会市场的积极参与者。

年轻的切尔西在周二主场2-1战胜里尔后进入了欧冠16强，现在他们可以得到加强。

切尔西在H组的六场比赛中打进11球，在英超联赛中也打进了31球，但是主教练兰帕德已经计划寻找埃登·阿扎尔的替代者。

在斯坦福桥击败里尔后，兰帕德告诉英国电信体育：“我认为情况会有些变化。从现在开始，我们将继续讨论在哪些地方我们可以加强，因为当然随着埃登的离开，我们失去了很多进球，在他的位置上我们失去了很多创造力。”

“我今天想说的是我们错过了一些机会，我认为我们可能会加强和推动这些领域的竞争。”

蓝军在小组中排名第二，但如果未能顶住里尔最后时刻的反扑的话，他们将会进入欧罗巴联赛。

兰帕德说：“带着年轻人，我们知道道路上的坎坷将会到来，无论是个人的还是集体的。我经常督促他们，我对他们很严格，我希望他们努力工作，不断提高。但与此同时，你必须有点耐心。这就是为什么球队和阵容之间的平衡很重要——更年长、更有经验的球员确实能帮助他们。”

“我们取得了良好的平衡，但我认为今天是一个强有力的信号，表明我们还有很多工作要做。这应该是一场更早结束的比赛。这是我们这个赛季的故事，对我来说，这是最重要的，我们需要改进。”

亚伯拉罕本赛季在所有比赛中有13个进球，但他是切尔西唯一一个进球上两位数的人。排在他后面的是克里斯蒂安·普利西奇，他有6个进球。