不满球迷 齐达内对马塞洛受到的批评感到失望

这名经验丰富的巴西后卫在对阵皇家社会的比赛中并没有发挥出最佳状态。

齐内丁·齐达内承认，每当皇家马德里输球时，“刀就会出来”，但他表示，在周中国王杯失利后，对马塞洛的批评“令人沮丧”。

周四，皇马在国王杯四分之一决赛中以3-4负于给皇家社会，惨遭淘汰。

齐达内利用这场比赛给了他的一些边缘球员一个机会，尽管31岁的马塞洛上个月代表皇马第500次出场，但他已经不再是左后卫的首选。

其他球队

费兰·门迪现在是齐达内的首选，而马塞洛尽管打进了皇家马德里的第一个进球，也是在国王杯失利后表现受到批评的球员之一。

当被问及马塞洛面临的问题时，齐达内在周六说：“这很令人沮丧，因为他在比赛中付出了所有——不仅仅是马塞洛，所有的球员都是这样——但这是不会改变的。我可以说这是令人沮丧的，这是不好的，因为他们上场，尽力发挥。”

“在场的球迷看到了。球迷们有一个角色要扮演——当我们被淘汰的时候他们可能会很沮丧，但我知道他们知道我们付出了100%的努力。”

“我想马塞洛每场比赛都全力以赴。你输了，刀子就会出来。当我们输了的时候，一切都被分析了。重要的是，我的球员们都付出了100%的努力，我认为他做到了。”

“他多年来一直是一名重要的球员，我相信他会继续成为重要球员，直到赛季结束。”

“在50-60场比赛中踢出最好的足球是很困难的，所以有起有落。还有很长的路要走，直到赛季结束我们都需要每个人。”