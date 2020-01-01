不满球迷 齐达内对马塞洛受到的批评感到失望
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齐内丁·齐达内承认，每当皇家马德里输球时，“刀就会出来”，但他表示，在周中国王杯失利后，对马塞洛的批评“令人沮丧”。
周四，皇马在国王杯四分之一决赛中以3-4负于给皇家社会，惨遭淘汰。
齐达内利用这场比赛给了他的一些边缘球员一个机会，尽管31岁的马塞洛上个月代表皇马第500次出场，但他已经不再是左后卫的首选。
费兰·门迪现在是齐达内的首选，而马塞洛尽管打进了皇家马德里的第一个进球，也是在国王杯失利后表现受到批评的球员之一。
当被问及马塞洛面临的问题时，齐达内在周六说：“这很令人沮丧，因为他在比赛中付出了所有——不仅仅是马塞洛，所有的球员都是这样——但这是不会改变的。我可以说这是令人沮丧的，这是不好的，因为他们上场，尽力发挥。”
“在场的球迷看到了。球迷们有一个角色要扮演——当我们被淘汰的时候他们可能会很沮丧，但我知道他们知道我们付出了100%的努力。”
“我想马塞洛每场比赛都全力以赴。你输了，刀子就会出来。当我们输了的时候，一切都被分析了。重要的是，我的球员们都付出了100%的努力，我认为他做到了。”
“他多年来一直是一名重要的球员，我相信他会继续成为重要球员，直到赛季结束。”
“在50-60场比赛中踢出最好的足球是很困难的，所以有起有落。还有很长的路要走，直到赛季结束我们都需要每个人。”