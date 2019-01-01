不满揭幕战意外落败 袋鼠女足前球员：简直可笑

澳大利亚女足在世界杯的第一场比赛上失利了。

在1-2负于意大利的世界杯揭幕战后，前袋鼠女足球员希瑟·加里奥克猛烈抨击了球队所采取的战术。

在比赛第22分钟通过队长科尔取得领先后，澳大利亚队在下半场表现不佳，连丢两球，意大利队在伤停补时的最后一分钟打进了决胜一球。

曾代表澳大利亚国家队出场130次的加里奥克对结果感到失望，并对新教练安特·米利西奇的方法提出了质疑。

“这是灾难性的。”加里奥克说。

“我很沮丧，更多的是因为我们下半场的比赛风格，我们在比赛开始时就提到了这一点，这条锋线的安排绝对是荒谬的。”

“如果你认为作为一名教练，你可以在五场比赛中随意改变理念和风格……看看，我们刚刚就被钉在了十字架上，不是一次，而是两次。”

“我们的对手世界排名第15，而我们排名第6，但是他们刚刚打败了我们。如果今晚我们有一支更好的球队和我们比赛，那进球将会超过5个。”

“我很失望”。

澳大利亚队已经输掉了以往三次世界杯的揭幕赛，他们必须在周五上午对阵巴西之前尽快振作起来。

米利西奇坚信，澳大利亚队能够在经历了早期的挫折后重新振作起来。澳大利亚队在过去三次参加世界杯的比赛中都打进了四分之一决赛。

米里西奇在赛后表示：“我们必须用艰苦的方式来完成比赛，但也许这就是澳大利亚的方式。”

“我们会直直地盯着对方的眼睛，然后争取胜利。”