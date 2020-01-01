不满意对阵埃弗顿表现 B费：我可以表现更好

红魔在古迪逊公园遗憾丢掉2分，在比赛中发挥出色的葡萄牙国脚赛后却抱怨自己的表现不够完美。

尽管在周日1-1战平埃弗顿的比赛中，布鲁诺·费尔南德斯打入了自己加盟曼联以来的第三粒进球，但他依旧坚称可以为球队贡献更好的自己。

由于未能取得一场胜利，曼联错过了一个黄金机会，原本他们有机会与身前的切尔西将分差缩小到1分，但可惜的是，最终他们只得在古迪逊公园球场收获一场平局。

大卫·德赫亚“超级超级巨大巨大”的失误让埃弗顿在开局三分钟时就取得了领先。在主队前锋勒温的紧逼之下，解围的西班牙门将大脚开球，但却不偏不倚击中对手，皮球反弹入网。

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不过曼联也没有就此沉沦，他们也给出了自己的积极回应，在比赛的第30分钟，布鲁诺·费尔南德斯的远射洞穿了英格兰国门皮克福德所把守的球门。

较之上半场，埃弗顿在下半场的表现有了不小的提升，他们甚至在比赛的伤停补时阶段打入了一粒“绝杀”进球，但在VAR的介入下，最终进球被取消。

曼联能够迎来又一个高潮要归功于布鲁诺·费尔南德斯，他在进攻三区表现出色了沉着冷静的杀手本性和创造力，继续证明着曼联在一月份花费5500要签下他并非犯了糊涂。

尽管已经为球队带来了巨大帮助，但布鲁诺·费尔南德斯并没有骄傲自满，相反，他对自己最近的表现并不完全满意，他渴望在周中足总杯第五轮以及周末的曼市德比中有更好的表现。

“下半场，我们创造了很多机会，尤其是最后几分钟，我们甚至有了些必进球的良机。如果打进了，那么我们现在讨论的就会是另一种情况了。”布鲁诺·费尔南德斯在赛后告诉记者。

“我也在禁区外贡献了一些远射，但实际上我可以表现得更好，但很显然，这就是比赛。我们必须专注于即将到来的与德比郡的比赛。”

最后，布鲁诺·费尔南德斯还补充道：“我上半场的破门其实是皮克福德的小失误，但这就是进球，我很高兴球进了，不管怎样，重要的是球进了。”

“当你没有赢得比赛时，你永远不会开心，但很明显，这是一场艰难的比赛，我认为一分也不错，但拿到三分会更好。”

在足总杯的比赛过后，曼联将开始备战周日在老特拉福德进行的曼市德比。在去年12月，红魔曾在阿提哈德球场击败了自己的同城死敌，但是在1月的联赛杯中，他们却被瓜迪奥拉的球队淘汰出局。