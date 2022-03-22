不满已久？特尔施特根挑选队友最佳阵容 梅西不在其中

巴萨门将特尔施特根挑选了自己合作过的最佳球员阵容，而梅西并不在其中。

特尔施特根在门兴、巴萨和德国国家队都效力过，这让他有机会与许多顶级球星合作。

他最近挑选了自己合作过的最佳球员阵容，但七届金球奖得主梅西却不在其中。

特尔施特根选择了一套4-4-2阵型，其中包括7名来自巴塞罗那的球员，皮克、阿尔巴、布斯克茨、哈维、伊涅斯塔和德容都在名单里，但梅西、内马尔和苏亚雷斯等人则都落选。

与此同时，门将雅尼斯-布拉斯维奇、切尔西后卫吕迪格和德国队友罗伊斯以及格策也进入名单。

特尔施特根合作过的最佳球员阵容如下：布拉斯维奇、阿尔维斯、皮克、吕迪格、阿尔巴、布斯克茨、哈维、伊涅斯塔、德容、罗伊斯、格策

特尔施特根在选择阵容时没有提及梅西，他也没有解释为什么这位阿根廷超级巨星没有进入名单。

其实在去年夏天梅西确定会离开巴萨后，我们就可以从特尔施特根的告别帖子里看出一些端倪。

当时特尔施特根写道：“虽然我们时不时有意见不合，但我们总是朝着同一个方向前进，不管输赢，我们作为人都获得了成长。”