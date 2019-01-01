不止9号位 詹姆斯将为前场所有位置做好准备

威尔士边锋表示，如果索尔斯克亚需要有人来承担进攻的责任，那么他愿意为球队出任9号位。

周中的欧联杯，曼联0-0战平阿尔克马尔。这已经是他们本周的第二场平局了。周一与阿森纳的比赛，他们同样与枪手握手言和，创造了球队英超历史上的最差开局。

红魔在今年三月3-1疯狂逆转大巴黎晋级的欧冠比赛之后，就再没有在客场获得过任何胜利。

卢卡库和桑切斯在夏天双双离队前往国米，新赛季的曼联选择启用拉什福德和格林伍德等一众小将。而在边锋位置上，红魔花费2500万英镑从斯旺西签下了威尔士国脚詹姆斯。

詹姆斯很快进入了状态，他在自己前四场英超比赛中接连打入三粒进球。

他告诉曼联官网：“我在斯旺西的时候更多是出现在左路，但突前和右路也会打。”

“可以兼职三个位置这点很重要，因为你永远不知道哪个位置会需要你。”

“我们的9号球员或许会受伤，或许需要我去出任9号位，所以我必须为三个位置都做好准备。”

“我很享受从左路内切。我可以下底然后用我的左脚完成传中，或者直接内切，但现在，我想有时候内切所获得的进球数量不多说明人们已经对这种情况有所警惕，所以我要打乱我的比赛风格。”

从英冠来到英超豪门，詹姆斯除了进球，最令人印象深刻的还有他的勤奋。他表示自己不会因为环境的变化而改变自己。

“当我签约曼联的时候，很多人告诉我‘做你自己，否则就没有意义了。你来这里是有原因的。’”

“所以我不会改变自己的比赛方式。我认为我想做一个每次拿到球就立即启动的球员。这就是我的风格，我不会停下的。”