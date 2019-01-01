不止留住核心 西汉姆还想挖英冠中场

据报道，西汉姆联正在与谢菲尔德联队就中场球员约翰·弗莱克的潜在签约进行谈判。

这位27岁的弗莱克是谢菲联的关键球员，目前他帮助球队在英冠联赛中排名第三。

他在上赛季被评为谢菲联队内最佳球员，据悉俱乐部为他标价400万磅。

西汉姆在这个转会窗口目前还没有花任何钱，自由球员萨米尔·纳斯里是他们目前唯一的签约球员。

但是，据天空体育报道，他们可能会在剩下的几天里就弗莱克达成协议。

铁锤帮成功地留住了球星马科·阿瑙托维奇，此前阿瑙托维奇收到了来自中国的一份巨额报价。

阿瑙托维奇最近与西汉姆联续约一年，合约2023年到期。主教练佩莱格里尼承认他很高兴能够结束这段闹剧。

他说:“我有很多理由解释我们为什么在温布尔登失利，其中之一就是一月份的转会窗口会给球队带来损失。”

“对于球员想要解决的所有问题，他们都有其他的选择。”

“但是我很高兴马科完成了他的事务，他在这里很开心。我希望我们能在接下来的比赛中拥有他。”

“很多事情都会影响球员，这就是为什么我不想继续谈论这些，因为我不想找借口。”

“我们犯了一个错误，输给了温布尔登。我希望现在——当转会窗口关闭的时候——不仅仅是马科，还有其他收到报价的球员，他们会集中精力在我们必须做的事情上。”