不止有进攻 科曼称赞德容防守出色

荷兰击败英格兰进入欧国联决赛，主帅科曼对弗兰基·德容赞不绝口。

弗兰基·德容的防守天赋给罗纳德·科曼留下了深刻的印象，通过加时赛，荷兰队以3-1击败英格兰队，进入了欧国联决赛。

德容将在2019-20赛季之前从阿贾克斯加盟巴塞罗那，他是周四在吉马良斯的关键人物。

在马库斯·拉什福德主罚点球破门后，马泰斯·德里赫特用头球弥补了自己的失误。

英格兰随后在加时赛中分崩离析，约翰·斯通斯被孟菲斯·德佩断球，这导致凯尔·沃克的乌龙球，随后罗斯·巴克利的失误让昆西·普罗梅斯锁定胜局。

在双方的不断失误中，德容在中场给科曼的球员带来了平静，他的105次传球和128次触球是场上最多的。

虽然德容的传球非常精准，但他也有13次抢断和5次铲截，他勤奋的防守给科曼留下了深刻的印象。

“他当然是这场比赛的最佳球员，这是他应得的。”科曼在新闻发布会上说：“大多数人都在关注他在控球方面的表现，他有多冷静，但在防守方面，他在中场赢得了多少球权——看到弗兰基这样踢球真是太棒了。看起来很容易，但实际上并不容易，今晚的表现配得上。”

在周日的决赛中，荷兰中卫维吉尔·范戴克将与五次获得金球奖的葡萄牙球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多进行较量。

但是科曼认为范戴克和罗纳尔多之间的冲突不应该被过分渲染。

“这不是两名球员之间的战斗，而是葡萄牙和荷兰。”他补充道：“我们知道有时候不可能有好的防守来对抗C罗，但是我们想要控球，拥有良好的控球率，因为那样他在进攻上就无能为力了。今晚之后我们不会停下来。总有需要改进的地方，但是我们的状态很好，球队很开心，我们也很自信。我们有天赋，有经验，有两名球员赢得了欧冠，这种经验让我们赢得了半决赛，然后在周日打决赛，这让一切都变得容易多了。”