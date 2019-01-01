不服被判两个点球 佩公：裁判看了回放之后就知道了
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IAN KINGTON
西汉姆在老特拉福德以1比2失利，但如果没有一些有争议的判罚的话，他们至少有机会带走一分。
65岁的佩莱格里尼在赛后接受talkSPORT采访时表示，由于裁判的错误决定，他觉得自己的球队自2006年以来在老特拉福德的第一场胜利被剥夺了。
“是的，我认为我们没有赢得这场比赛是因为裁判的决定，”佩莱格里尼在赛后说道：“但是，这也是一个艰难的决定。我认为在我们的进球中，费利佩(安德森)也越位了，但只有一只脚的距离。所以这是给VAR的。但我不会抱怨边裁，我告诉他，因为这是一个非常艰难的决定。”
“不幸的是，在曼联的第二个进球中，同一个边裁没有看到越位，也是只有一只脚的距离。但是拉什福德传球（给马夏尔）的时候是越位的，这让我们最终被判点球。”
“我认为对罗伯特（斯诺格拉斯）的判罚也不是点球。但是裁判看过回放之后，我相信他会认为这不是一个点球。但在那一刻，你会判点球。”
曼努埃尔·兰齐尼在送出助攻后不久就因伤被换下。在腹股沟拉伤迫使西汉姆换人之前，阿根廷人的信心一直在增长。
但是铁锤帮最终未能获胜，佩莱格里尼透露他对球员们的表现很满意。
“对我来说，看到球队以这种方式比赛是一件很高兴的事，”智利人继续说道：“因为我们从比赛的第一分钟就带着我要求的东西踢球，我总是对我们的球员有一些要求；以大球队的心态和个性踢球。我们压得很上，我们控球很好，我们试图进球，但不幸的是我们没有进球，德赫亚也做出了漂亮的扑救。跟我们上述所说的相反，这对曼联来说太多了，他们在自己的球场就有一支大球队。但是，我再说一遍，对我来说，看到这支球队是一件很高兴的事。”