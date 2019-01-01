不服被判两个点球 佩公：裁判看了回放之后就知道了

曼努埃尔·佩莱格里尼认为裁判值得商榷的判罚让他的球队在周六晚的比赛中失去了机会。

西汉姆在老特拉福德以1比2失利，但如果没有一些有争议的判罚的话，他们至少有机会带走一分。

65岁的佩莱格里尼在赛后接受talkSPORT采访时表示，由于裁判的错误决定，他觉得自己的球队自2006年以来在老特拉福德的第一场胜利被剥夺了。

“是的，我认为我们没有赢得这场比赛是因为裁判的决定，”佩莱格里尼在赛后说道：“但是，这也是一个艰难的决定。我认为在我们的进球中，费利佩(安德森)也越位了，但只有一只脚的距离。所以这是给VAR的。但我不会抱怨边裁，我告诉他，因为这是一个非常艰难的决定。”

“不幸的是，在曼联的第二个进球中，同一个边裁没有看到越位，也是只有一只脚的距离。但是拉什福德传球（给马夏尔）的时候是越位的，这让我们最终被判点球。”

“我认为对罗伯特（斯诺格拉斯）的判罚也不是点球。但是裁判看过回放之后，我相信他会认为这不是一个点球。但在那一刻，你会判点球。”

曼努埃尔·兰齐尼在送出助攻后不久就因伤被换下。在腹股沟拉伤迫使西汉姆换人之前，阿根廷人的信心一直在增长。

但是铁锤帮最终未能获胜，佩莱格里尼透露他对球员们的表现很满意。

“对我来说，看到球队以这种方式比赛是一件很高兴的事，”智利人继续说道：“因为我们从比赛的第一分钟就带着我要求的东西踢球，我总是对我们的球员有一些要求；以大球队的心态和个性踢球。我们压得很上，我们控球很好，我们试图进球，但不幸的是我们没有进球，德赫亚也做出了漂亮的扑救。跟我们上述所说的相反，这对曼联来说太多了，他们在自己的球场就有一支大球队。但是，我再说一遍，对我来说，看到这支球队是一件很高兴的事。”