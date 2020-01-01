不服气 格拉纳达后卫：判罚决定总是倾向巴萨

巴塞罗那在他们的对手减少到十个人之后，终于打破了僵局。

格拉纳达后卫迪米特里·福尔基耶对巴塞罗那进行了猛烈的抨击，称他们经常从裁判的判罚中获益。

尽管在比赛的大部分时间里格拉纳达都处于不利地位，但在诺坎普，格拉纳达似乎准备好了挫败巴塞罗那，但热尔曼·桑切斯在第69分钟因为第二张黄牌被罚下。

不到10分钟，梅西就利用了巴萨在人数上的优势破门，帮助球队获得了至关重要的3分，帮助他们重返西甲榜首。

比赛结果和红牌对格拉纳达来说是一个难以下咽的苦果，福尔基耶坚持认为塞蒂恩的球队经常从裁判那里获得不公平的优势。

“每次我们来到诺坎普都是一样的。我们竞争，我们战斗，但是他们不让我们这样做。”福尔基耶告诉Movistar Plus。

“当有疑问时，决定总是对巴塞罗那有利。当有疑问时，他们总是为他们判罚。”

“他们嘲笑那些小人物，嘲笑我们为与他们的财富相匹配而付出的努力。”

格拉纳达主教练迭戈·马丁内斯在赛后采取了一种更有策略的方法，但他承认他的球队在十人应战的情况下很艰难。

马丁内斯补充说：“我们不喜欢这些东西，但这是非常严厉的（红牌），他们无论如何都能击败你，因为他们有实力，但这是非常严厉的，特别是因为比达尔没有被警告就离开了。”

“做出红牌的决定很难，我为球员们感到难过，因为他们的灵魂留在了球场上。”