不服惨败 舒梅切尔怒斥裁判：他把自己变成了英雄

惨败之后，这名蓝狐的守门员批评裁判对他的球队判了点球。

在莱斯特城主场惨败利物浦的比赛中，卡斯帕·舒梅切尔指责裁判迈克尔·奥利弗试图成为一名“英雄”，他可能会发现自己陷入了困境。

这名蓝狐门将在周四的比赛中表现得很无助，红军凭借罗伯托·菲尔米诺的两粒进球、詹姆斯·米尔纳的点球和特伦特·亚历山大-阿诺德的进球在王权球场以4-0完胜。

舒梅切尔对判罚给利物浦的点球感到愤怒，他可能会在赛后的评论中引起英足总的注意。

卡格拉·瑟云聚被判手球，这一判决得到了VAR的支持，而舒梅切尔坚持认为这名土耳其后卫无法避免触球。

“我认为（这个决定）有点艰难。”舒梅切尔在赛后告诉亚马逊Prime：“我们一直在比赛中，直到裁判把自己变成了英雄。然后我们失去了冷静。”

“（前英超裁判和现在的评述员）德莫特（加拉格尔）将在天空电视台说这是一个绝妙的判罚。卡格拉只有不到一毫秒的反应时间。他不顾一切地要把球处理，一旦处理掉了，他们就不会有机会了。”

尽管舒梅切尔对裁判很不满，但他承认了对手的出色，并承认蓝狐落后于利物浦和曼城。

他补充说，英超冠军现在是只能由利物浦自己丢掉了。

“他们和曼城是世界上最好的球队。”丹麦国脚说：“我们努力成为像曼城和利物浦那样的球队，但他们的征途还很漫长。他们是顶尖的。冠军只能由他们丢掉了，不是吗？”