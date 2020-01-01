不断进化 梅西回忆瓜迪奥拉如何向他解释伪九号

阿根廷人一开始被要求扮演一个很少有人能理解的新角色，但是他的适应能力让他的前教练的战术得到了回报。

莱昂内尔·梅西公开了自己作为一名攻击手的成长过程，详细描述了他少年时代在纽维尔老男孩队担任二前锋的早期经历，通过瓜迪奥拉在巴塞罗那引入“伪九号”，他一路成长为地球上最令人畏惧的右边锋。

梅西最常被认为是在三前锋的右路踢球——巴萨继续利用阿根廷人制造混乱的能力，从边路内切后用左脚射门。

尽管很多人认为这位32岁的球员可以轻松地在球场上扮演大多数角色，但梅西透露，他的位置变化通常来自于良好的管理——尤其是在他早年。

梅西告诉DAZN：“我曾在阿根廷纽维尔踢过一两年的11人制足球，在那里我是在组织者的身后踢球。”

“当我来到巴萨的时候，我们的阵型是3-4-3，这对我来说很棘手，因为我在菱形中场的上半部分踢球。”

“我是一个组织者，习惯了我从小就做的事情，带着很大的自由四处活动。有时我也打边路。”

在他升入一线队的时候，巴萨的队伍里充满了世界级的天才，这意味着年轻的梅西在当时的主教练里杰卡尔德的带领下又一次失去了他的位置。然而，这样做的选择导致其他团队复制了这个想法。”

“事实是，我没有其他选择，只能站在右边。”他说。“里杰卡尔德让我在右边踢，这对我来说是一个全新的位置。我以前从未在那里踢过。我必须从那边出发，慢慢地我就习惯了。”

“我很高兴，因为我在踢球——你想要的是踢球，无论在哪里。我慢慢地喜欢上了那个位置。”

“事实上我很快就习惯了，因为用我的另一只脚踢球意味着我可以把球带到我的惯用脚上，当我进入中路时，我很容易内切，看到我前面的球场。我很快就习惯了这种感觉。”

“那时候，我们和久利、埃托奥和罗纳尔迪尼奥一起踢球，然后我就开始踢边路了。后来，我开始被更多地上场，逆足边锋也更常见了。”

梅西扮演的最著名的角色之一是“伪九号”，这个位置是瓜迪奥拉在与皇家马德里的比赛之前引入的，由于这种战术的新奇性，引发了大量的讨论。

“我记得这对我来说是一个惊喜，因为我在比赛前一天被叫到瓜迪奥拉的办公室，我被告知他一直在观看皇家马德里的比赛，就像他对每一个对手一样。”

“他和蒂托·比拉诺瓦谈过，他们认为我是伪九号。他会把萨穆埃尔（埃托奥）和蒂埃里·亨利安排在外面，而我将担任假中锋。”

“我不会待在那里，而是出来加入中场。当时的想法是皇马的中后卫会跟着我出去，而我们的两个快速边锋会绕到后面去。”

“事实上，亨利其中一个进球就是这样。这对我们和皇马来说都是一个惊喜。我记得我们有很多控球权，而且我们总是在球场中央多一个人。”

“我从来没有踢过中锋，但我知道这个位置，因为它意味着从后场突破到前场，而不是一个固定的9号。这对我来说不是什么大变化。我在外面踢了很多年，所以我知道那个位置是什么。”

现在，在他职业生涯的最后几年，梅西说，他仍然在调整他的比赛，以适应球队的需要。

“最近几年我已经习惯了回撤得更深一些，拿到球，和中场一起控球。”

“当我们没有哈维和伊涅斯塔的时候也发生了同样的事情，因为我们在整场比赛中都有很多控球权。”

“当他们不在那里的时候，我就开始往后退一点，试图在人数上占上风，同时抱着要进球的想法。”