不敢大意 兰帕德：凯恩缺阵时 波帅的热刺也很棒

热刺主帅一直在说他们缺少这两名攻击型球星，但是他的下一个对手指出他们之前也没有凯恩。

切尔西主帅弗兰克·兰帕德对若泽·穆里尼奥关于哈里·凯恩和孙兴慜受伤的抱怨不以为然，他指出，热刺在没有危险人物的情况下表现也很好。

穆里尼奥称他的球队的伤病状况是“欧洲最糟糕的”，孙兴慜和凯恩将会缺阵很长一段时间。

在自己球队也有多人受伤的背景下，兰帕德相信穆里尼奥的球队在作客斯坦福桥之前并没有变弱。

其他球队

“我想我们作为主教练有同样的感受。”兰帕德告诉记者：“当你有大牌球员受伤时，你知道你有多想念他们。但他们也有一个庞大的阵容。就像我说的，我们在季前赛有5个伤兵，现在有4到5个。”

“你会有这样的感觉，我也理解他的感受，因为你希望所有的顶级球员都能健康。但这并没有让我觉得他们更弱，无论若泽怎么说。我知道明天的比赛会很艰苦。”

“像哈里·凯恩这样不可思议的球员的缺席是个损失，现在孙兴慜也缺席，但是对于哈里·凯恩，当波切蒂诺担任教练的时候，哈里·凯恩几次受伤的时候，他们的数据总是让我吃惊。”

“他们仍然是一支强队，因为他们有可以填补空缺的球员。当你在谈论像德里·阿里这样的球员时，他的比赛就是从稍落后的位置开始，不断突破防线，卢卡斯·莫拉是相似的，他有一些特质，贝尔温已经加入了，他有一些相似的特质。”

“我最近看了很多他们的比赛，他们是一个威胁。这是一场伦敦德比战，对手是热刺，我想在这种类型的比赛中，无论他们上什么人，都会是一个威胁。”