不敌贝蒂斯 皇马的痛苦源于本泽马的低迷

周日晚上，齐达内的球队以1比2的比分输给了苦苦挣扎的皇家贝蒂斯，未能从巴塞罗那手中再次夺回西甲头名的交椅。

巴萨教练塞蒂恩表示，他并不担心上周末的德比战失利，因为这场冠军争夺战还会出现许多波折。

皇马在周日2比1输给皇家贝蒂斯的比赛已经证明了他的观点，这让在西甲联赛仅剩11场的情况下，让加泰罗尼亚豪门再次以2分的优势领跑。

在这场比赛中，本泽马利用一记点球结束了自己近期的进球荒，但这位前锋在这场比赛的最后时刻犯下严重错误，遭遇了自己2020年以来的糟糕状态。

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本泽马的状态下滑和他所在的俱乐部的情况是一致的。后C罗时代的皇马并没有取得太多的进球，所以本泽马是他们进攻的关键，而法国前锋在上半赛季确实在这方面表现得不错，令人钦佩，

然而，自新年以来，本泽马的进球开始越来越少了，在他近期的14场比赛中只有两粒进球入账。

幸运的是，他在对贝蒂斯的比赛中打进了一球，但事实上，他在这场比赛中再一次陷入了困境，就像皇马一样。

看看他们的对手皇家贝蒂斯，他们在最近的7场比赛中均没能战胜对手，在这场比赛之前，仅比降级区高出5个积分，这让球队和主帅鲁比承受了巨大的压力。

尽管如此，皇家贝蒂斯在某些方面的表现其实相当不错，那就是总能在主场破门得分。自2018年18月以来，皇家贝蒂斯从未在主场被剔秃头，他们给人的感觉就是，尽管还没进球，但根本无需担心。

事实上，在这场比赛中，巴尔特拉本应该成为打破僵局的那个人，但这位前巴萨后卫在离球门几码远地方的头球攻门却偏出了球门。

鲁比对此简直无法相信，他在场边惊讶地模仿着本方后卫的头球，不明白他是如何没有将这球送入对手球门的。随后，库尔图瓦做出了一次精彩的扑救，挡住了纳比尔·费克尔的一记刁钻的射门。

尽管遭遇了一些挫折，但主队最终还是打入了自己应得的进球，西德内的进球有力证明了这一点。当时贝蒂斯在禁区前反抢成功，随后西德内禁区右侧肋部直接起脚爆射，皮球越过库尔图瓦五指关，直窜死角并差点将球网打破。

不过此后，西德内又成为了球队的罪人，他在禁区内解围时不慎踢倒了包抄的马塞洛，主裁判果断鸣哨判罚点球。本泽马代替第一点球手拉莫斯，帮助皇马扳平了比分。也许他认为得到一个进球就能扭转自己近期不佳的进球运。

然而，他错了。本泽马的主罚的这记点球确实堪称完美，彻头彻尾地骗过了对方门将罗布莱斯，但他仍然只是这场比赛的边缘“赢家”。

尤其是在比赛的最后时刻，正是本泽马的失误葬送了比赛。他在本方后场回传拉莫斯时出现失误，让瓜尔达多抢断并送出了直塞，特略带球杀入禁区以一记低射将皮球送入球门。

与巴尔特拉不同，这位前巴萨球员并没有在射门时犯过任何错误，面对库尔图瓦时，冷静地选择了低射破门。

本泽马对自己的失误感到厌恶是可以理解的。这是他388次西甲出场中第一次范这种低级失误，这一切似乎夺走了套路在那记点球中好不容易获得的一点信心。

几乎没有人会在比赛中给他支持，尽管他更精通于组织进攻，但他迄今为止只打入了两粒微不足道的进球，和仅仅替补登场20分钟的马里亚诺相同。

本泽马近期的糟糕发挥不仅打破了皇马夺冠的希望，也让他们很难于下周在阿提哈德与曼城的欧冠比赛中逆转不利局面。

在首回合的失利后，皇马至少需要在客场打入两粒进球才能顺利过关。而本泽马则对此负有重要责任。

当他遭遇低潮时，皇马也会因此赞扬，而现在，这位前锋确实正处于这种痛苦中。