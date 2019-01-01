不敌西汉姆 曼联创下2002年以来客场失球纪录

乌克兰前锋安德里·亚莫连科在伦敦体育场首开纪录，随后亚伦·克雷斯韦尔的任意球锁定了胜利。

曼联在客场以0-2输给西汉姆联后，已经连续11个客场无法保持零封对手了球，这是自2002年4月至12月14场比赛以来俱乐部最糟糕的客场纪录了。

自从上个赛季穆里尼奥离开后，索尔斯克亚就肩负着稳定和重建球队的重任。周日，索尔斯克亚带领球队在伦敦体育场挑战西汉姆联，希望在1-0战胜莱斯特城和阿斯塔纳后保持胜利的势头。

然而，一场艰苦的比赛对客队来说并不是个好兆头，半场结束前，安德里·亚莫连科接到费利佩·安德森的传球，带领铁锤获得领先。

这样一来，曼联已经在11场客场比赛中连续失球，这是一系列如此糟糕的比赛，你必须回到17年前，才会发现他们在客场取过得更糟糕的背靠背战绩。

事实上，在英超所谓的“前六”小联赛中，曼联与阿森纳排名垫底，自2018-19赛季开始以来，阿森纳仅9场比赛未失球。而曼城以32分高居榜首，而利物浦以22分位居其后。

破纪录签下的前莱斯特中卫哈里·马奎尔在一定程度上为球队的后防线提供了支援，同时也带来了一些急需的领导力，但是老特拉福德需要的不仅仅是一张新面孔来恢复费迪南德和维迪奇防守稳固的日子。

与此同时，西汉姆也可以振作起来，他们自己的重建似乎正在朝着正确的方向发展，新签入的塞巴斯蒂安·哈勒尔也参与了第一个进球，去年引进的安德森和亚莫连科的连线为球队带来了首个进球。

事实上，自从上个赛季开始以来，安德森已经直接参与了球队的15个英超进球，其中9个进球，6次助攻——比当时任何其他西汉姆球员都多。

雪上加霜的是，曼联在0-2输给西汉姆联的比赛中失去了马库斯·拉什福德，而之后，亚伦-克雷斯韦尔的任意球也让曼联的日子更加难过。