不放人 紫百合新老板愤怒尤文私下接触小基耶萨

对于尤文与小基耶萨的私下接触，佛罗伦萨新老板已通过左膀右臂巴罗内表达了愤怒与失望。

尽管佛罗伦萨新老板科米索坚称队内核心小基耶萨将在新赛季继续留在紫百合，但《米兰体育报》给出了不同看法，根据他们的报道，这位知名足坛星二代渴望加盟尤文图斯，并已经与对方达成了一份薪资500万欧元的5年长约。

不过斑马军团想要完成这笔交易并不容易，正如够力足球意大利站所报道的那样，科米索的左膀右臂乔·巴罗内已经亲自表达了对尤文体育总监帕拉蒂奇与小基耶萨接触的失望。

此前够力足球意大利站曾指出小基耶萨与佛罗伦萨的“冲突”，新管理层的理念与计划，并没有让他“感到信服”，而追求贝纳德斯基与巴乔的脚步前往都灵城，确实在他的考虑范围之内。

据悉除了巴罗内明确表示失望以外，新老板科米索本人也对这一传闻表现出了前所未有的愤怒，正是在他的要求之下，巴罗内才亲自致电帕拉蒂奇，强调了佛罗伦萨绝不会在今夏放走这位21岁的意大利青年队国脚。

在更换俱乐部所有人之后，佛罗伦萨并不打算在转会市场上对尤文图斯轻易“屈服”，而斑马军团也无意匹配对方所预估的天价，只愿意掏出最多5000万欧元，但很显然，这笔费用并不足以说服紫百合放人。

小基耶萨在上赛季的各项赛事中为佛罗伦萨出场41次，斩获12球3助攻，虽然较之前的赛季并不出色，但依旧得到了意大利足坛的认可，而在不久前，他还跟随意大利U21国家队征战了欧青赛，并发挥出色。