不挣扎不恐惧 皮奥利坚称米兰走在正确道路上

尽管在主场自1989年以来第一次在意甲输给拉齐奥，皮奥里坚信红黑军团正走在正确的道路上。

AC米兰主教练皮奥里相信他的球队正在朝着正确的方向前进，尽管球队遭遇了本赛季意甲11场比赛中第6次失利。

拉齐奥周日在圣西罗以2-1击败了米兰，获胜后球队在积分榜上攀升到了第四位。米兰仍然深陷在中游的平庸之中，排在第11位，他们已经离前四有8分的差距，落后领头羊尤文图斯16分。

皮奥里在10月份才从詹保罗手中接过帅位，他认为红黑军团正在变得更好，尽管结果仍然不乐观。

“在我看来，球队正在进步。”皮奥利告诉意大利天空体育：“当然，对于积分榜和形势来说，赢球是很重要的，但是今晚的表现很出色。为了给对手制造危险，我们冒了一些风险，直到比赛结束，我们都与对手势均力敌，我相信我们现在走在正确的道路上。我们所能做的就是沿着这条道路不断改进。我看到了一支奋斗了95分钟的球队。我没有看到一支在挣扎、在恐惧、在低头的球队。我们仍然会犯很多错误，比如在应该传球的时候没有传球，反之亦然，但是我看到这些球员在我到来的时候看起来很焦虑和害怕。我现在在他们身上看不到这些。”

皮奥利还特别提到了拉菲尔·莱奥，他觉得莱奥没能在替补上场后影响比赛。

“今晚我对他的期望更高。当他上场的时候，他应该给球队带来节奏的改变，新的能量，和球队一起工作。”他补充道：“他有很大的潜力，但他绝对需要做得更多。他今晚的贡献没有达到他的标准。”

拉齐奥教练西蒙尼·因扎吉对他的球队很满意，因为他们自1989年以来第一次在圣西罗赢下一场意甲比赛。

因扎吉告诉意大利天空体育：“我们赢得了一场重要的比赛，我认为我们值得，我们面对的是一支在我看来表现很好的球队，但是拉齐奥踢得很好，为了胜利我们做了一切。扳平比分并不容易，但我们想打破这个30年的魔咒，尤其是我们上赛季在意大利杯半决赛中获胜。我告诉我的球员们，我们需要比米兰更多的渴望和决心。”

西罗·因莫比莱在这场胜利中打进了他在拉齐奥的第100粒进球，帮助球队在积分榜上超越了亚特兰大，并将与罗马的分差缩小到1分。