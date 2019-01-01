不愁火力 曼城名宿：热苏斯有能力追上阿圭罗

这位蓝月亮传奇人物相信，在2019-2020赛季，两名南美的前锋将会把彼此推向更高的高度，他们都有望实现自己的目标。

肖恩·戈特认为，曼城“有幸”拥有两名高产射手，加布里埃尔·热苏斯有能力追上塞尔吉奥·阿圭罗的进球数。

阿圭罗仍然是曼城的核心球员，这位俱乐部历史上的头号射手在31岁的时候并没有表现出任何放慢脚步的迹象。

热苏斯比他的队友小8岁，他是曼城的未来和现在，但也表明了他可以成为球队追逐更多主要荣誉的领军人物。

曼城传奇人物戈特期待着这位22岁的球员在2019-2020赛季做出更大的贡献。

“他代表巴西赢得了美洲杯，打进了一些至关重要的进球，自赛季开始以来，他看起来非常敏锐。加布里埃尔为巴西和曼城打进了一些至关重要的进球，我认为不仅是他相信自己，球迷和佩普也对他有信心。我想上赛季有一段时间，他可能在一些比赛中失去了一些自信，但这种自信又回来了。我真的认为我们可以看到他发挥很大的作用，我认为这个赛季在进球方面他将真正迫近塞尔吉奥。这就是佩普想要的——让球员们互相促进，我想这个赛季我们会做到的。在巴西，加布顶住了所有的压力。中立来说，还有什么比为英格兰踢球更有压力呢？你可能会说巴西。所以，他的信心就在那里。他已经有了很好的开始，我认为他会继续下去。”

戈特补充说：“加布里埃尔想要证明自己，作为一名前锋，他知道挑战是什么，并与塞尔吉奥竞争，他知道比赛的标准，我相信他能够做到。这个赛季会有很多比赛，所以对球员们来说，重要的是当他们上场时，他们知道他们必须进球，因为这些是他们自己设定的标准，也是球队所需要的。我认为我们有两名绝对优秀的前锋。我们有一名巴西的主力，还有一名阿根廷射手。我们很幸运拥有这些优秀的球员，有最好的教练来管理他们。这两名球员为世界上其中最大的两个国家效力，他们能够承受这种压力。他们会在训练中看到对方，了解对方的能力，而事实是，他们都会互相促进，这对他们和球队都很好。这只会提高比赛的标准，我认为有了他们俩，我们将迎来一个很棒的赛季。”