不怪裁判 阿尔特塔：阿森纳要为自己的错误负责

这位新的枪手主帅看到他的蜜月期在酋长球场戛然而止，个人的失误再次被证明代价高昂。

米克尔·阿尔特塔表示，在阿森纳 -2输给切尔西的比赛中，贝恩德·莱诺的失误让枪手付出了沉重的代价，因此阿森纳必须让德国门将振作起来。

在比赛常规时间还剩7分钟，阿森纳以1-0领先，莱诺的出击没能打到球，若日尼奥轻松推射空门扳平比分。

几分钟后，塔米·亚伯拉罕聪明地转身，球穿过雷诺的双腿，扭转了比赛的局面。

“他会很失落的。”阿尔特塔这样评价莱诺：“当一个错误让团队付出代价时，就更难了。我们得让他振作。”

“自从他加入这个足球俱乐部以来，他做得非常好，我们必须尊重他。我们只需要重拾信心，仅此而已。”

在酋长球场，裁判争议不断，替补出场的若日尼奥或许幸运地逃过了第二张黄牌。阿尔特塔拒绝责怪裁判克雷格·鲍森，称他的球员必须为自己的错误承担责任。

“我责怪我的团队。”他说：“我们要为我们在球场上所做的一切错事负责。”

“很明显，我们没有做出正确的决定。其他我们现在无法控制或改变的事情。”

尽管他们在最后阶段被逆转，阿森纳在本场比赛的开局依然是赛季最佳表现之一。

尽管个人失误和失分的主题让人难以忘怀，但阿尔特塔的直接影响还是鼓舞了球迷们。

阿尔特塔承认：“不仅仅是与球队有关，在身体上，要保持切尔西目前的比赛水平是很困难的。我们要求他们做一些不同的事情，以不同的速度踢球，更有侵略性，在他们受苦的时刻。”

“我们有很多伤病；我们对年轻球员提出了要求。我不认为他们不想做这件事，也不认为他们害怕，我认为最后对他们来说太过体力化。”

噩梦般的一年终于过去了，阿森纳将在2020年开局的英超联赛和足总杯中分别对阵曼联和利兹联。