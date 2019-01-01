不怪裁判 乌拉圭老帅：出局没有借口

在常规时间的三个进球被取消后，苏亚雷斯的点球不进让乌拉圭付上代价。

乌拉圭队在美洲杯四分之一决赛的点球大战中以4-5负于秘鲁队，乌拉圭队主教练奥斯卡·塔瓦雷斯没有为乌拉圭队的失利找任何借口。

路易斯·苏亚雷斯罚丢的第一个点球被证明是代价高昂的，秘鲁将他们所有的点球都转化为晋级四强的资格。

在上半场进行到一半时，卡瓦尼浪费了一个绝佳机会，而迭戈·戈丁在中场休息后也错失了一个类似的机会，比赛在常规时间内以0-0结束。

乌拉圭队也有三个进球被判越位，不过塔瓦雷斯并没有指责裁判，而是承认乌拉圭队没有在比赛中表现出应有的水平，尽管秘鲁队在常规时间内没有一脚射门命中目标。

“结果让我们非常失望，但我们必须接受。”塔瓦雷斯在新闻发布会上说：“我们带着胜利的想法来到这里，我们试图把比赛的强度增加，但没有成功。你必须知道这是怎么输掉的。我们在一个方面失败了，那就是越位。我们有7次越位，其中3次以进球告终。没有借口。我来这里不是为了证明什么。我们赢不了，我们判断错了。对手带着计划来，这是不可能取胜的。我从这个角度看问题。没有永远赢的球队，也没有永远输的球队。我们将继续走这条路，从这次失败中吸取教训，继续成长。”

秘鲁将在周三迎战卫冕冠军智利，巴西和阿根廷将在前一天的半决赛中相遇。