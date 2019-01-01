不快乐的球员我不要 瓜帅直言无法令奥塔门迪开心

奥塔门迪已经逐渐失去了曼城对于自己的信任，而瓜迪奥拉也承认这位阿根廷国脚在伊蒂哈德过得并不开心。

奥塔门迪在曼城阵中需要与队长孔帕尼，英格兰国脚斯通斯，前队史第一身价拉波尔特竞争一个中后卫的位置。

阿根廷人本赛季只为蓝月亮在英超中首发过8场，而未来的13轮比赛，他坐替补席的概率也远比上场要大。

周三联赛杯半决赛次回合与伯顿的比赛，奥塔门迪出现在了比赛名单中，不过首回合曼城已经9-0血洗了自己的英甲对手。

球队主帅瓜迪奥拉表示，即便球队需要多线作战，想要让奥塔门迪这样的球员满意也并不容易。

在新闻发布会上，加泰人告诉媒体：“他不开心，我也没办法。”

“当他踢得上比赛他就开心，踢不了就不开心。我不知道我能做什么，他踢不上球就不开心。”

“他每周都可以上场比赛，我知道他可以。他能够帮助我们打造球队。我阵中有3个中后卫，孔帕尼也可以算上。他在与南安的比赛中表现出色，但有时候我必须选择其他人。”

“斯通斯从世界杯上回来后状态也很好，他也希望多打比赛。”

“奥塔门迪我知道我们可以考虑他，一位出色的职业球员，他随时做好了准备。我非常清楚这点。”

当被问及诸如奥塔门迪一类无法获得稳定上场时间的球员是否会选择转会时，瓜迪奥拉回到：“这要看球员，我不需要任何不开心的球员留在这里。”

“赛季末他们必须给出反馈。如果他们踢不了球，也不开心，那他们将不得不离开。我知道他们可以比赛，我对此从未任何抱怨。”