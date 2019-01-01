不忘挖苦 索帅：曼联下个联赛冠军不会等三十年

红军看起来已经准备好结束他们对联赛冠军的漫长等待，但是红魔的主帅坚称他的球队不会经历类似的冠军荒。

曼联主帅索尔斯克亚在周日与利物浦的比赛前对利物浦进行了挖苦，他坚称他的球队不会像他们的对手一样30年没有冠军。

利物浦自1990年以来就没有获得过英格兰顶级联赛冠军，尽管他们希望在本赛季结束长时间的联赛冠军荒。

在周日前往老特拉福德的比赛中，尤尔根·克洛普的球队以5分的优势排在积分榜的首位，他们正在追赶英超18连胜的纪录。

如果他们以冠军的身份结束本赛季，他们将获得第19个顶级联赛冠军。曼联本赛季在索尔斯克亚的带领下苦苦挣扎，下一个联赛冠军似乎遥不可及。红魔在联赛中只赢了两场，以第14名的成绩进入比赛，落后利物浦15分。

尽管如此，索尔斯克亚坚持认为曼联的挣扎只是暂时的，并不是漫长空白期的开始。

“我相信我们会重新振作并赢得联赛冠军，并且下一次拿到联赛冠军肯定不用三十年。”挪威人说：“下一场比赛，曼联的目标永远不会是打平。我想要拿下三分。我们需要开始赢球，不管你是对阵利物浦、曼城还是布莱顿。一个好的表现和结果可以改变球员的情绪和对自己的看法。也许他们认为自己不够好，当你缺乏信心时，你会三思而行，而不是凭直觉行事。因为我知道这些球员足够好，不用担心。”

索尔斯克亚也强调他并不担心塞尔吉奥·罗梅罗在大卫·德赫亚缺席的情况下的能力。

德赫亚很有可能缺席周日的比赛，因为他在周中的西班牙国家队比赛中腿筋受伤。

索尔斯克亚补充道：“当然，当大卫坐在地上时，你首先会想到‘噢，大卫’，但很快就会想到‘塞尔吉奥准备好了’。塞尔吉奥训练得非常好，他的努力让他受益匪浅。我看到了一个健康而有活力的塞尔吉奥。本赛季他已经打了几场比赛，证明他已经准备好了。”