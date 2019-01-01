不当标题涉歧视 斯莫林卢卡库怒斥罗马体育报

被卷入周四这一不光彩头条的球员公开反对《罗马体育报》的编辑们。

罗梅鲁·卢卡库和克里斯·斯莫林都在《罗马体育报》周四的“黑色星期五”头条之后发表了声明。

这家意大利报纸在周四的头版刊登了两人的照片，预告了这两名前曼联球员将在第二天国际米兰与罗马的比赛中碰面，并配上了标题：“黑色星期五”。

国际米兰和罗马都在社交媒体上批评了这个头条，卢卡库和斯莫林也紧随其后。

前者在他的推特账户上写道：“不关注两队之间的对碰……《罗马体育报》想出了我职业生涯中见过的最愚蠢的头条新闻。你们这些家伙一直在助长消极情绪和种族主义问题，而不是谈论两家伟大的俱乐部将在梅阿查进行的精彩比赛。教育是关键。你们《罗马体育报》的人应该在这方面做得更好。感谢所有球迷和其他记者的支持，让我们一起期待明天的比赛。Forza Inter。”

斯莫林还在推特上写道：“虽然我很想花一天的时间来关注明天的比赛，但我必须承认今天早上发生的事情是错误的，是非常麻木不仁的。我希望参与这个标题的编辑们负责任地去理解他们通过文字所拥有的力量，以及这些文字可能产生的影响。大声为罗马加油吧。现在让我们开始战斗吧，罗马加油。”

《罗马体育报》的事件是今年意甲一系列涉及种族主义行为的事件之一，卢卡库在9月份对卡利亚里的比赛中遭到了主场球迷的辱骂。

他的经纪人费德里科·帕斯托雷洛也谴责了周四的报纸头条：“身为意大利人，我真的很惭愧看到这样的标题，但我真的不想谈论任何一个插曲。”

与此同时，作为对《罗马体育报》头条的回应，AC米兰和罗马都取消该报的采访资格。