不幸中之大幸 亚伯拉罕乐观伤势无大碍

在周三梅斯塔利亚的比赛中受伤后，他希望自己不会错过一段时间。

塔米·亚伯拉罕希望在对阵瓦伦西亚的比赛中受伤后他不会缺席太多时间。

这名前锋在周三的欧洲冠军联赛比赛中被担架抬出场外。

亚伯拉罕和加雷进行争抢，当两人摔倒在地时，亚伯拉罕正好落在了加雷的腿上，而且似乎还伤到了他的臀部。

尽管亚伯拉罕在球场上非常痛苦，22岁的他赛后说他对自己的预后诊断很乐观。

“这比发生的时候好多了。”亚伯拉罕在2-2平局后告诉切尔西电视台：“当时我显然很害怕最坏的情况，但我还是上了车，又能走路了，还能四处走动。我很感激，希望不会伤太久。我明天会做个扫描，看看有什么消息，但希望只是擦伤。膝盖离我的臀部很近，希望不是很严重。”

切尔西主教练弗兰克·兰帕德在亚伯拉罕受伤后也很担心，但是他说他也希望他的明星前锋不会缺席太久。

“中场休息的时候，情况看起来很严重，臀部被撞了一下。”兰帕德说：“赛后的说法是，情况可能没有我们最初想的那么严重。这是我所知道的所有细节。”

在客场取得平局后，切尔西在H组的命运掌握在了自己手中，他们将在最后一个比赛日主场战胜里尔就进入16强。

兰帕德承认，他的球队在看到对手几次把他们的防线搞得一团糟后，能够处在这样的位置上是有点幸运的。

“我们都有不可思议的机会，我们在前几分钟就有一次机会，”兰帕德说：“上半场我们有很多进球机会，他们也是。也许他们的机会比我们更明显。我不会说我感到幸运。我喜欢这场比赛吗？不，我不喜欢。因为本赛季我并没有很多次不得不说‘我们侥幸逃脱了惩罚’。今天就是其中之一，因为他们错过了很多机会。也许我们今晚得到的运气是我们应得的，但我不会否认我们必须抓住一些机会的事实。比分可能是5-5、6-6，就像这样的一场比赛。”