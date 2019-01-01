不带厄齐尔玩没有错 枪手高层力挺埃梅里

枪手体育运营主管桑涅伊表示，他也很愿意看到德国人回到球场，但首先德国人必须毫无保留地为枪手奉献自我。

本赛季至今，厄齐尔只有过两次出场记录，而其中只有一次是在英超当中，并且要追溯到上个月枪手客场2-2战平沃特福德的比赛。

此前枪手主帅埃梅里被问到在对阵标准列日的欧联杯比赛大名单里没有出现厄齐尔名字一事，埃梅里表示是因为有其他球员更值得获得这个位置。

当时这位西班牙人说道：“我真的每场比赛都在考虑如何做出对球队来说最有利的决定，哪些球员上场能够为我们带来帮助。”

“我没有将他选入阵容，是因为有其他球员比他更值得。”

但德国人的持续缺席还是让枪手球迷感到难以理解，他们认为这位前皇马中场能够为球队带来紧缺的创造力。

不过枪手足球运营主管桑涅伊为埃梅里送上了支持。在被问道如何看待厄齐尔缺少比赛时间时，桑涅伊说道：“埃梅里之前执教其他球队时也遇到过很多出色的球员，他始终执行着同一种政策，他会用上场时间，来作为给那些在训练中非常努力的球员的奖励。”

“他并没有针对厄齐尔拿出相反的态度。我也希望我们能够在接下来的比赛中能够更多地看到他，因为他的能力毋庸置疑，但他需要为球队贡献出他的7天24小时，这也是埃梅里对他的期许。”

“并不是他工作做得不够好，而是有别人比他更值得获得比赛时间，埃梅里没有区别对待。”

“你可能之前读到过关于埃梅里设置了障碍的说法，但实际上根本没有发生过这样的事。”