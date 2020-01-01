不差这钱 大巴黎拒绝马竞一千万欧报价卡瓦尼

乌拉圭国脚在本赛季结束后可以自由转会，但是马竞方面不会放弃在这个月签下他。

马德里竞技本月出价1000万欧元试图签下卡瓦尼，但巴黎圣日耳曼俱乐部拒绝让他离开。

这名前锋将在6月份与法甲冠军的合同到期后自由转会，但是迭戈·西蒙尼相信他能为球队增加火力。

尽管马竞在西甲防守纪录上排名第三，但他们的进球数却是西甲前七名中最差的，在20场比赛中只进了22个球。

目前在西甲排名第三，落后领头羊巴塞罗那8分的马竞希望在一月的转会市场上引进一名经验丰富的前锋。

他们认为这位在意大利和法国都很高产的32岁的球员是他们问题的解决方案。

然而，巴黎圣日耳曼决心留住这位卡瓦尼，体育主管莱昂纳多继续阻止马竞对他的追逐。

此外，教练托马斯·图赫尔说他更愿意留下这名前锋，相信他仍然可以在他们本赛季争夺欧冠和法甲冠军的过程中发挥关键作用。

即使是巴黎圣日耳曼主席纳赛尔也相信，尽管卡瓦尼本赛季在球队中的地位有所下降，但他的存在在他们的欧洲征程中可能是至关重要的。

卡瓦尼在所有的比赛中只出场14次，主要是由于本赛季的伤病，但他仍然打进了5个进球。

虽然巴黎圣日耳曼的关键人物对放他走没有兴趣，但马竞不想放弃这名乌拉圭国脚。

除了向巴黎圣日耳曼提供1000万欧元的最新报价外，马竞还向卡瓦尼开出了1200万欧元的年薪，以吸引他来到西班牙首都。

他们的努力可能会被法国豪门拒绝，但是马竞会继续努力直到本月底转会窗口关闭。

七年前从那不勒斯加盟巴黎圣日耳曼后，卡瓦尼为法国球队出场293次，攻入198粒进球，帮助球队夺得了5个法甲冠军和无数国内奖杯。