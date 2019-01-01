不屑一顾 纽卡总监：贝尼特斯是为了钱去中国的

李•查恩利很高兴看到史蒂夫•布鲁斯执掌球队大权，他称新教练是“一个非常上心的人”，并对他的前任进行了猛烈抨击。

俱乐部总经理说，贝尼特斯前往中国是“为了钱”，尽管纽卡斯尔为了留住他不惜一切代价。

自2014年4月以来一直聘请贝尼特斯担任主帅的李·查恩利表示，贝尼特斯在6月底合同期满后离开圣詹姆斯公园球场的动机是“明确的”。

这位颇受欢迎的前利物浦主帅在声称“那些高层人士”并不认同他对纽卡斯尔的愿景后，于次日上马执教中超联赛球队大连一方。

喜鹊老板迈克-阿什利指责贝尼特斯提出了不切实际的工资要求，并任命前桑德兰主教练史蒂夫-布鲁斯接替他的位置。

“我们理解并期待拉法的离开所带来的失望。”查恩利在周日对阵阿森纳的比赛前在纽卡斯尔的比赛日节目中写道。

“我们坚信，为了留住他，我们已经超出了合理的要求。但我们要清楚，他搬去中国是为了钱。”

“他收到的报价太诱人了。我们理解这一点，这没有什么错。我们无法与之竞争。我们祝愿他未来一切顺利，并感谢他所取得的一切成就。”

查恩利对贝尼特斯做了另一个明显的讽刺，他补充道：“我们现在拥有的布鲁斯是一个真正关心我们的人。”

贝尼特斯明确表示他的不满,他认为俱乐部缺乏雄心壮志。在用他的官方网站向支持纽卡斯尔的球迷表达时写道：“在英超赛季开始,我想希望史蒂夫·布鲁斯,所有的球员和球迷们好运。”

阿森纳做客英超是布鲁斯执教纽卡斯尔的第一场比赛。这位58岁的教练从谢周三加盟而来。