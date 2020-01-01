不容乐观 索帅不排除拉什福德赛季报销可能性

红魔有可能在2019- 2020赛季的剩余时间失去他们的头号得分手，因为他的背部遭受了双重应力性骨折。

曼联主帅索尔斯克亚说他不能保证受伤的前锋马库斯·拉什福德会在本赛季复出。

当拉什福德因为背部的双重应力性骨折而缺席至少六周时，曼联遭受了沉重的打击。

当被问及拉什福德是否会缺席本赛季剩下的比赛时，索尔斯克亚并不排除这种可能性。

“马库斯需要得到所需的时间以恢复健康。当他受伤的时候，我们不会让他去冒险。“

“我们有全国最好的医护人员，我相信当马库斯回来的时候，他会百分之百的健康。”

拉什福德在曼联与狼队的足总杯重赛只坚持了16分钟就再次受伤，但是索尔斯克亚反驳了他将自己的工作放在球员健康之上的言论。

“我从来没有把自己放在球队的前面。”索尔斯克亚说：“我总是把球队和俱乐部放在第一位。我们之前已经和马库斯讨论过了，自从12月28日与伯恩利的比赛后，他的背部就有些不舒服。”

“这可能是比赛前两周的事了。我们对他进行了扫描和监控。没有任何受伤。他抱怨过，是的。“

“我在前一两天和他进行了讨论和交谈。‘足总杯，我要让你休息。’”

“他觉得很好。他非常非常坚定地表示，如果需要的话，他至少可以踢半个小时，因为我们想在杯赛上晋级，因为这对我们来说是一场重要的比赛。这正好表明了马库斯的态度。”