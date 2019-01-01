不堪设想 梅西：阿根廷小组出局会很疯狂

阿根廷在两场小组赛后仅积一分，但梅西依然相信球队能出线。

莱昂内尔·梅西“确信”阿根廷将在美洲杯小组赛的最后一场比赛中击败卡塔尔，这位巴塞罗那超级球星承认，提前出局将是“疯狂的”。

莱昂内尔·斯卡罗尼的球队在周三B组1-1战平巴拉圭后，有可能被淘汰出局。

在贝洛奥里藏特，梅西在下半场踢进一粒点球，帮助球队扳平比分，而阿根廷则需要弗兰科·阿马尼扑出德里斯·冈萨雷斯的点球，保住了他们在本届美洲杯上的第一分。

即使在周日战胜卡塔尔对阿根廷来说可能还不够，但梅西表示，人们对他的球队充满信心。

“我看到球队确信我们将赢得下一场比赛。”他告诉记者。

梅西补充说：“我们必须继续寻找球队自我，不断提高。坦白地说，我们没有取得下一步需要的胜利，这有点令人沮丧。我们知道这将是困难的，我们仍然在寻找最好的团队，最好的表现，以保持进步。”

梅西认为他的球队赢得了他们的分数，他说:“头几分钟我们控球很好。进球后，我们有点搞砸了。在下半场，我们全力以赴，并取得了平局。”

这位五次金球奖得主相信，阿根廷将在关键时刻提高自己的水平，而在巴西令人难堪地提前出局是不可想象的。

梅西补充说:“(球队)受到了这种情况的伤害，因为我们无法赢得一场比赛，我们知道今天对我们来说是关键。我们知道我们必须赢得下一场比赛才能晋级。我们知道我们将为我们的生命而战。如果我们不能从小组赛中晋级，那将是疯狂的，因为基本上每个小组都有三支球队晋级。我相信我们会做到的。”

阿根廷以1分的成绩垫底，落后于哥伦比亚(6分)、巴拉圭(2分)和卡塔尔(1分)。