不堪设想 梅西：曼城两年不踢欧冠那可就完蛋了

这名阿根廷前锋承认，如果俱乐部的一些球星不能参加比赛，他们可能会考虑离开。

莱昂内尔·梅西对曼城球员表示同情，认为他们可能会错过未来两个赛季的欧洲冠军联赛，他形容这种情况“完蛋了”。

曼城因违反财务公平规则被罚款3000万欧元，并被禁止参加欧洲足联赛事两年，尽管俱乐部认为他们是无辜的，并对这一决定提出质疑。

当主教练瓜迪奥拉强调他打算下赛季留在阿提哈德球场的时候，俱乐部的球星们可能会考虑离开，以确保他们仍然在为足球最宝贵的奖杯之一而竞争。

其他球队

梅西谈论到曼城的禁赛令，并承认他们的球员错过两个赛季的欧洲冠军联赛将是一个难以下咽的苦果。

“这是令人惊讶的，因为没有人想到这样的事情会发生，如此震撼。”梅西告诉《世界体育报》。

“巴黎交了一笔罚款，要不然我就不知道怎么回事了。如果曼城最终不能像现在这样踢欧洲冠军联赛，考虑到球员、俱乐部，还有他们花的钱，那将会很奇怪。

“如果曼城不能进入欧洲冠军联赛，很多球员可能会寻求离开，也可能不会。欧洲冠军联赛很有吸引力，所以两年不踢就完蛋了。”

上个赛季，梅西看到自己的球队在半决赛中以3-0领先利物浦的情况下被翻盘，他自己也下定决心要在本赛季的欧冠联赛中取得更多的成功。

“事实是，我找不到任何解释，尤其是对利物浦来说。”梅西说：“罗马可能会发生一次，让你措手不及，但第二年又会发生，结果和去年差不多，这很难解释。”

下周二，巴塞罗那将在他们16强第一回合的比赛中对阵那不勒斯，梅西指出所有剩下的球队都是比赛的威胁。

“一切都是复杂和困难的。”他说：“巴黎去了多特蒙德并输掉了比赛，利物浦去了马竞并输掉了比赛，但我认为，就像那样，今天的利物浦、尤文图斯、巴黎和皇家马德里是最强的。”