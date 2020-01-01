不堪受辱 波尔图前锋马雷加因种族歧视愤然离场

马里前锋显然对球迷的辱骂感到不安和愤怒。

愤怒的穆萨·马雷加在周日与吉马良斯的葡超联赛中遭到吉马良斯队球迷的种族歧视，马雷加试图离开球场时被他的波尔图队友制止。

这位28岁的球员要求在比赛的第69分钟被替换下场，因为他从热身开始一直忍受着看台上的嘘声。

显然心烦意乱的马雷加朝边线走去，用两个拇指向下朝维多利亚的球迷做手势。

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就在几分钟前，这位马里前锋还用手指着自己的皮肤庆祝自己的进球帮助波尔图取得2-1领先，他在边线拥抱队友的时候，一张椅子从看台被扔到他的方向。

由于辱骂似乎还在继续，马雷加觉得自己已经受够了，并试图离开赛场。

队友、吉马良斯球员和波尔图的教练塞尔吉奥·孔塞桑似乎试图说服情绪激动的马雷加不要离开球场。

事件持续了三分钟多，马雷加最终被允许离开，由威尔逊·马纳法替换上场。

在波尔图后勤人员员的掩护下，这名前锋继续向吉马良斯的球迷做着愤怒的手势。

马雷加是前吉马良斯球员，在2016-17赛季租借到俱乐部的31场比赛中打进14球。

赛后，他在Instagram上写道：“我只想告诉那些来球场唱种族主义歌曲的白痴，去你的吧。”

“我还要感谢裁判没有为我保护，给了我一张黄牌，因为我捍卫了我的肤色。我希望再也不会在足球场上看到你。你真丢脸！”

赛后，波尔图也在推特上发表了反种族主义言论，主教练孔塞桑说俱乐部的每个人都支持马雷加。

“我们是一个不分国籍、肤色、发色的大家庭。我们是人，我们应该得到尊重。这里发生的事情是不幸的。

“我们对所发生的事情感到非常愤慨。我知道人们对吉马良斯的热情，我想大多数球迷并不认为他们自己（和那些从热身开始就侮辱穆萨的人）的态度是一样的。”