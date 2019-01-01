不堪其辱 瑞典传奇拉尔森辞去赫尔辛堡主帅职务

瑞典球队方面证实他们的主教练在受到球迷持续的辱骂后已经离开。

这家瑞典俱乐部上周五宣布，亨里克·拉尔森已辞去赫尔辛堡足球俱乐部主帅一职，原因是“言语辱骂”。

这位前凯尔特人、巴塞罗那和曼联前锋结束了他作为俱乐部教练的第二个任期，此前球队在杯赛上爆冷负于奥斯卡港。

俱乐部的一份声明证实，47岁的拉尔森选择了辞职，因为他受到了严厉的批评。

赫尔辛堡主席克里斯特·阿塞利乌斯说:“这样的结果令人非常难过。我们会严肃对待这些辱骂行为，并会追查到底。

“在赫尔辛堡工作的每个人都为俱乐部做出了最好的贡献。亨里克的任务是把球队留在瑞典超级联赛。当他接手球队的时候，球队还处于降级附加赛位置，而现在我们排在了第12位，比降级附加赛只高2分。根据我们目前的情况，他已经完成了任务。”

拉尔森执教赫尔辛堡的第一个阶段在2016年11月俱乐部降级后结束。

这位前瑞典前锋的职业生涯非常成功，在苏格兰、西班牙和英格兰都获得了国内联赛冠军，并在2001年获得了欧洲金靴奖。

在2013年挂靴后，拉尔森的执教生涯一直难以达到同样的高度，在他执教赫尔辛堡在2016年降级后，他的执教生涯曾一度跌入低谷。

在降级附加赛中失利后，拉尔森和他的儿子乔丹当时都面临着愤怒的球迷。

拉尔森说:“我没有看到他们攻击乔丹，但如果我看到了，我就会冲过去攻击他。我不打算从那里逃跑。如果他们要攻击我，他们就会攻击我。我被打败了。”

赫尔辛堡现在重返瑞典超级联赛，目前在20场比赛后排名第12，只获得了4场胜利。

联赛还剩10场比赛，俱乐部距离降级附加赛只差2分，现在必须在新教练的带领下避免降级。