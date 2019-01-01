不在欧冠大名单！埃梅里离开利物浦的决定太糟糕

在今年夏天拒绝了转会到巴黎圣日耳曼后，德国中场被萨里排除在欧冠大名单之外后深感愤怒。

从一开始，埃姆雷就毫不掩饰他决定离开利物浦自由转会尤文图斯的原因。

“上赛季我在冠军联赛决赛中输给了C罗。”他在2018-19赛季之前告诉意大利天空体育。

“这个赛季，我想和他一起赢得冠军。”

他们并没有一起赢得欧冠；今年6月，利物浦夺得了这一桂冠。

更让坎难堪的是，他现在不太可能再有和罗纳尔多一起捧起奖杯的机会了。

事实上，他甚至没有进入尤文本赛季欧冠的大名单。

当然，这名德国人也有可能在明年1月的淘汰赛中被选入一个经过修改过的大名单——前提是尤文能够走那么远。

然而，到那个阶段，有可能——他已经去到了另一家俱乐部。

他在尤文肯定不会再觉得开心了。

“这对我来说是非常震惊的，”周三当被问及他为何缺席冠军联赛时，他告诉记者。“上周有人告诉我，并答应的却是另一种情况。”

“但是，昨天，我接到教练的电话，他在不到一分钟的时间里就告诉我，没有任何解释，我没有入选大名单。”

“我无法解释，直到现在还没有人给我一个理由。

“我和我的经纪人在夏天和其他俱乐部谈过，包括巴黎圣日耳曼。但是经过和尤文图斯的讨论后，我们决定留在俱乐部。

“其中一个条件就是参加冠军联赛，这是我所得到的承诺。但就在转会结束后的一天，我被告知我没有入选。”

“这只会让我感到愤怒和悲伤，我受到了怎样的对待。等我回来和俱乐部谈后，我会做出决定。”

“我想踢欧冠，而且我必须这样做。”

不过，他不会参加今年欧冠的小组赛。

詹是一个在红军更衣室非常受欢迎的成员，并且还和其中几个球员继续保持着良好的关系，如果说在离开利物浦一年之后目睹他们赢得冠军联赛是苦乐参半的话，不得不坐在安联球场的看台观看尤文对阵马德里竞技、勒沃库森和莫斯科火车头的比赛将是纯粹的折磨。

詹从不缺乏野心和信心。安菲尔德的教练组总是对他坚定的自信印象深刻。

然而，问题是，就像一直以来那样，詹并不像他认为的那么好——这就是为什么他处于目前的困境。

利物浦希望他留在安菲尔德。因为他被认为是一个多才多艺、勤奋、技术上很好的团队成员，所以他得到了一份新的合同。

然而，人们也认为他带球太多，而且有一种令人沮丧的倾向，就是把控球变得过于复杂，并且还有太多不必要的远射。

简而言之，詹不适合主教练克洛普要求的那种快速、简单的打法。

那么，萨里在执教都灵的短短几个月时间里认为这名中场球员无法满足他的要求，这又有什么好奇怪的呢？

离开默西塞德追求“一个新的挑战”和一个固定的首发位置后，詹在尤文的第一个赛季显示出了一些希望的迹象。

的确，在一个特别富有成效的春季里，他连续五场意甲联赛首发，他的多才多艺和坚韧赢得了赞誉。

然而，他的球队，就像老妇人的球队一样，在欧冠第二回合主场输给阿贾克斯后逐渐淡出。

必须承认的是，詹和马里奥·曼朱基奇(他也被踢出了冠军联赛的大名单)都是尤文试图解决萨里自己所说的“尴尬”局面的牺牲品。

尽管法比奥·帕拉蒂奇尽了最大的努力来摆脱像保罗·迪巴拉、冈萨罗·伊瓜因、曼祖基奇、布莱斯·马图伊迪和萨米·赫迪拉这样的球员，但是尤文图斯的大阵容已经走到了转会窗口的尽头。

这名备受瞩目的中场球员迟早会被踢出冠军联赛的名单，特别是在拉比奥和拉姆塞加盟之后。

然而，詹的被裁影响深远，可以理解为是对球员来说是一个沉重的打击。

毕竟，马图伊迪和赫迪拉都已经32岁了，而且还在走下坡路，但是萨里认为这两个中场球员都比25岁的詹更适合。

不仅仅是在冠军联赛。这两名老将都上周六与对手那不勒斯对决的意甲联赛中首发上场。

詹在比赛初始坐在替补席，在尤文2-0领先的情况下才被替换上场。他的出场正好与尤文完全失去对中场的控制同时发生。由于那不勒斯后卫卡利杜·库利巴利在伤停补时阶段的乌龙球，尤文最终以4-3的比分取得了胜利。

当然，濒临崩溃并不全是詹的错。

体育总监帕拉蒂奇和他的同事们彻底破坏了斑马军团的夏季转会窗口，留给萨里一个不可能完成的任务，那就是继续保持一个臃肿的阵容中让每个人都开心。

据詹自己承认，他已经对形势感到不安——这是可以理解的。他本可以通过转会到巴黎圣日耳曼来保证自己的欧冠资格。

他会像在安菲尔德一样，成为王子公园的一名非常有用的中场球员。

利物浦认为他是一个有价值的球员；但不幸的是，对于詹来说，尤文图斯并没有这么觉得。