不在巴萨 超级苏亚雷斯在美洲杯上击败了梅西

在因膝伤接受手术几周后，这位热情的乌拉圭人在帮助进军国家队四分之一决赛中发挥了巨大的作用。

他是巴塞罗那的球星，在比赛中他似乎无视伤痛和年龄的压力，继续为他的国家指明前进的道路。凭借进球和出色表现，这位前锋对球队起到激励作用，即使他的激情有时可能太过。

随着美洲杯的进行，梅西并不值得被这样描述。苏亚雷斯——在巴萨经常被阿根廷人盖过风头——重新占据了舞台的中心位置，为乌拉圭夺得第16个美洲杯冠军发起了强有力的竞争。

在美洲杯开始之前，苏亚雷斯面临的最大问题是他是否能够和他的队友一起在巴西上阵。经历了在俱乐部的2018-19灾难性赛季后，他的身体和精神都已经疲惫不堪，而他在这个赛季的最后一场比赛是5月初巴萨0比4可怕地向利物浦缴械投降。

最后一场在安菲尔德被无情地淘汰后不久，以膝盖手术结束了他的赛季，他及时返回参加国家队备战的机会看起来很渺茫。

但是苏亚雷斯是蒙得维的亚、萨尔托和乌拉圭街头的民间英雄，这是有原因的。他不仅及时赶回来参加;他看起来好像从未离开过足球场。

在巴西的两场比赛中都有苏亚雷斯的进球，在4比0大胜厄瓜多尔的比赛中，苏亚雷斯打进了第三粒进球，他在后门柱的进球是一种典型的本能反应。其后，在与日本交手时射入一记点球。

尽管苏亚雷斯可能没有在周一C组对阵智利的决战中找到进球机会，双方都已安全进入四分之一决赛，但他始终迫使对手处于后撤状态，在连续三场美洲杯比赛的90分钟里，他从未停止过奔跑。

事实上，如果有任何批评可以指向这位出了名跑不死的前锋，那就是他可能需要降低自己的竞争精神。苏亚雷斯是如此不顾一切地想要有所作为，以至于他不得不为智利门将加布里埃尔·阿里亚斯的手球请求点球，这为本届美洲杯提供了迄今为止最搞笑的时刻之一。

主教练奥斯卡·塔瓦雷斯在苏亚雷斯对巴拿马的热身赛中以替补身份伤愈复出后强调。““他对这个国家的足球有着巨大的贡献，今天他看起来就像一个打了七八场比赛的球员。”

到目前为止，卡瓦尼在美洲杯比他多进一个球，其三个进球比他的萨尔托本地人同胞的两个进球多，但是这次的搭档是平等的，这正是他在诺坎普的队长希望在拉普拉塔球场拥有的支援。

因为尽管梅西本赛季在西甲轻松击败了这位好朋友，两人分别打入51球和25球，但在巴西，形势已经发生了逆转。苏亚雷斯和卡瓦尼在塔瓦雷斯的带领下，靠着一支井井有序、实力强大的乌拉圭队一路领先，并在以C组第一名的不败战绩迎接周六对阵秘鲁的四分之一决赛。

相比之下，这位阿根廷的核心让人大失所望。在这支球队里，他难以在比赛发挥出了令人眼花缭乱的天赋，并根据每一场比赛的情况做出了改变。到目前为止，他在本届杯赛上唯一的实际贡献是点球，帮助球队1比1战平巴拉圭。

即使阿根廷迈过卡塔尔进入下一轮比赛，梅西也再次效率低下。与他们的邻居形成鲜明对比的是，阿根廷的希望非常渺茫，因为他们在苏亚雷斯及其球队前往萨尔瓦多参加比赛的24小时前就在为迎战委内瑞拉做准备。

即使是在激烈的比赛中，这位32岁的乌拉圭人也没有忘记他的朋友，在阿根廷队的灾难性表现之后，梅西也再次被指责过多地参与球队的阵容选择。

苏亚雷斯坚称：“他并没有说过任何一个字。”

“不是关于教练，球员，什么都不是。在阿根廷国家队，我想也是一样，教练问他一些问题，他会说，‘不，别问我任何问题，你自己做决定’。”

“我们经常谈论这些事情，在作为一个人的角度，这伤害了他……他为自己能够继续留在国家队而感到自豪和满足。他会一直坚持下去，直到他赢得一些东西。”

也许是这样，但从今年的美洲杯来看，苏亚雷斯，而不是梅西，更有可能带着挂在脖子上的奖牌回到诺坎普。当他走到球场上的时候，他那咆哮、纠缠、甚至是令人讨厌的活力，那种反英雄的形象与那个沉默寡言、轻声细语且在终场哨声响起才出现的人形成了鲜明的对比。

苏亚雷斯天生的谦逊意味着，他从来没有遇到过在这位伟大的阿根廷人身后担任配角的问题。与此同时，他的冲劲和愤怒是他性格的一部分，使他登上了世界足球之巅，甚至可能在7月7日马拉卡纳球场举行的决赛之前，确保这位久负盛名的乌拉圭再次赢得美洲杯冠军。