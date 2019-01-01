不听劝 希勒：早就跟布鲁斯说了纽卡有毒

这位传奇的喜鹊射手透露，他曾呼吁布鲁斯不要执掌圣詹姆斯公园的帅位。

纽卡斯尔传奇球员阿兰·希勒透露，他警告史蒂夫·布鲁斯不要在圣詹姆斯公园从事“有毒”的工作，结果却发现他的建议被充耳不闻。

喜鹊已经与前桑德兰、伯明翰、赫尔城和阿斯顿维拉主帅史蒂夫·布鲁斯签订了一份为期三年的合同。

希勒担心布鲁斯未来可能会有一段时间的考验，这位传奇的纽卡斯尔前锋已经尝试着让一个承担他“最艰难”角色的人明白这一点。

希勒在接受《太阳报》采访时说:“三周前我和布鲁斯一起出去吃饭。那是在贝尼特斯离开纽卡斯尔后不久，我们讨论了如果他被接触并得到这份工作，他应该怎么做。那天晚上我给他的建议很简单:‘不，不，不，不要接受。’我说:‘为什么你会和基冈或者贝尼特斯有什么不同?如果你接受了它，你一定是疯了，因为你知道它是怎么运作的。但史蒂夫是有主见的人，我尊重这一点。即使他是我的好朋友，我也不能告诉他该做什么。他不是纽卡斯尔替换拉法的首选。他甚至可能不是他们的第二、第三或第四选择。看起来他可能是最后一个站起来的人——纽卡斯尔知道他可能会接受这份工作，因为他一直想要这份工作。”

希勒补充道:“他知道发生了什么，也知道过去发生了什么。他知道粉丝们已经受够了。他知道足球俱乐部是如何运作的，这已经不是秘密了。毫无疑问，这是史蒂夫经历过的最艰难、最有毒的情况。没有什么工作是不可能的，但是这份工作非常非常难，原因有很多。在比赛方面，他接手的是一支非常薄弱的球队。纽卡斯尔上赛季的两名顶级射手阿约泽·佩雷斯和萨洛蒙·隆东已经不在了，他们是今年夏天唯一没有签约的英超俱乐部。史蒂夫已经处于劣势，因为所有其他俱乐部都有几周的时间来计划，他们会抢在他前面。如果纽卡这个赛季能保级，他就已经做得够好了。”

纽卡斯尔目前正在中国参加英超亚洲杯的比赛，首场比赛就以0-4负于狼队。