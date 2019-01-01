不吝赞美 索内斯：莱斯特城三中场不逊任何组合

在维拉公园大胜的莱斯特城中场吸引了人们的喝彩，他们现在被认为是最好的组合。

前利物浦中场索内斯相信莱斯特城的三中场是英超联赛中最好的。

尤里·蒂勒芒斯、詹姆斯。麦迪逊和威尔弗雷德·恩迪迪这个赛季都给人留下了深刻的印象，因为蓝狐意外地向冠军发起挑战。

这位天空体育的评论员在周日莱斯特城4-1战胜阿斯顿维拉后发表了这番言论，这场比赛使莱斯特城领先曼城排名第二，落后利物浦8分。

索内斯说：“我认为蒂勒芒斯、恩迪迪和麦迪逊这三个中场球员可以媲美任何的三中场。”

“他们的融合，努力的工作，从恩迪迪到蒂勒芒斯再到麦迪逊都有聪明的传球——麦迪逊是一个真正的手艺人。”

“我说过很多次他应该成为英格兰队的主力。我认为他有能力传递漂亮和聪明的传球，他能掌控局面。你有一个一直想向前跑的前锋（瓦尔迪）。

“我想说的是，在这支球队里，比赢得（2015-16赛季）联赛冠军的那支球队，当他（瓦尔迪）向前跑的时候，他知道他有更大的机会获得胜利，因为现在有更好的球员和他一起踢球。”

除此之外，莱斯特城的防守纪录也是全英超最好的，本赛季到目前为止只丢了10个球。

索内斯对这支球队充满了赞美之词，因为这支球队在一端能够有效地阻止进球，而在另一端也能有效地得分。

“非常令人印象深刻。”索内斯谈到：“当你观察他们的球队时，你会发现他们有各种各样的球员。他们每个人都有自己的品质。”

“我之所以这么说，是因为在上半场的前20分钟里，他们不得不打起精神去战斗，维拉准备好了，他们必须挺过这场风暴。”