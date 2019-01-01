不后悔 索肖：让卢卡库桑切斯离开是正确的决定

这位曼联的主帅在这个夏天让两名经验丰富的前锋加盟国米，他对那些转会的决定并不后悔。

曼联主帅索尔斯克亚坚持认为让卢卡库和桑切斯在夏天转会国米是“正确的决定”。

到目前为止，红魔在2019- 2020赛季一直在努力寻找进攻的火花，拉什福德被质疑是否有能力带领球队前进，而马夏尔则忍受着伤病的折磨。

有消息称卢卡库和桑切斯的经验在老特拉福德又一段考验中将会是最有用的，尽管有人曾批评他们。

索尔斯克亚并不买账，即使他的球队在进攻三区苦苦挣扎，他也不后悔这两次转会。

他说:“在一场比赛中，你认为我们可以有很多有经验的球员。桑切斯和卢卡库都是很好的射手和球员，但是在那个时候，我们做出了那些决定，是正确的决定。

“这是你看待它的唯一方式。这里所有的球员都想为俱乐部和球衣付出一切，这很重要。

“每天他们来训练，每天他们穿上球衣，他们会付出所拥有的一切。所以你不能真的说，‘哦，我希望我没有那样做’。”

“给了几个小伙子展示自己的机会，也许对他们中的一些人来说有点太早了。但是梅格林伍德在周中的一些比赛中攻进了两球，这对他们来说是一次很好的经历。”

“我们知道我们并未得到想要的结果，但是我不会留下我们卖掉的球员，这是一个正确的决定。”

曼联可能会在明年1月寻找机会来弥补他们的弱点。

索尔斯克亚已经承认有资金可用，而关于尤文图斯的前锋曼朱基奇的转会已经在讨论中，但是他对在赛季中期的花费很谨慎。

这位饱受批评的红魔主帅补充道:“无论如何，一月是一个艰难的转会窗口。但是如果有合适的球员并且价格合适，我相信我们会花钱的。可能会有一些有经验的球员来帮助年轻球员，这可能是值得的。”

“所以这取决于谁可以被签下。如果球员对整个团队和未来都不合适，我不会用大合同和高薪水签下他。”