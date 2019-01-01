不合时宜 麦迪逊因病无缘英格兰首秀

这名蓝狐中场球员曾希望在2020年欧洲杯预选赛对阵捷克和保加利亚的比赛中出场，但现在他不得不休息。

詹姆斯·麦迪逊对国家队处子秀的期待还将继续，这位莱斯特城的中场球员因病被迫离开了国家队。

这位22岁的球员一直希望在2020年欧洲杯预选赛对阵捷克和保加利亚的比赛中成为三狮军团的一员。

然而，他现在面临着在国际比赛期间强制休息的问题。

一个不合时宜的意外让他错过了加雷斯·索斯盖特的计划，也让他无法完成国家队的首秀。

英足总官网发表声明称：“詹姆斯·麦迪逊因病退出英格兰国家队。球队不会召入其他替代人选，在三狮军团对阵捷克和保加利亚的2020年欧洲杯预选赛之前，一个23人的阵容将在周四前往布拉格。”

麦迪逊在2018年10月首次入选英格兰国家队，当时他被选入了对阵克罗地亚和西班牙的国家队比赛大名单。他在这两场比赛中都没有上场，今年夏天他又回到了U21青年队参加欧青赛的比赛。

他在莱斯特城的表现让他得到了大量的赞扬，并引发了一场潜在的巨额转会的讨论。

曼联和利物浦都对这名天才球员感兴趣。然而，他将不得不耐心地努力在国际舞台上证明自己。

今年11月将有更多的2020年欧洲杯预选赛，英格兰将对阵黑山和科索沃。

英格兰主帅索斯盖特不得不在亨德森、温克斯、赖斯、巴克利和芒特之间做出选择。