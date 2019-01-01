不合口味 穆里尼奥：克洛普想要肉却得到了鱼

这位前红魔主帅认为他的老东家在老特拉福德的表现限制了英超领头羊。

根据穆里尼奥的说法，利物浦主帅克洛普不喜欢曼联在老特拉福德的“菜单”。

前曼联主帅穆里尼奥认为索尔斯克亚的比赛计划和三名后卫的防守给克洛普带来了麻烦，让利物浦无缘英超18连胜。

“（克洛普）不喜欢菜单——他想要肉却得到了鱼。”穆里尼奥在天空体育上说：“他们很乐意和对手对攻，让对手在反击时给他们机会。当然，曼联在他们目前的限制下，踢了一场不同的比赛。他们试图阻止攻防转换，总是让三名中后卫留在位置上，总是很紧凑。利物浦不喜欢这个菜单。

“利物浦缺少了在密集禁区踢球的能力。我不得不承认我真的很高兴他们没有赢球，因为其他纪录（2005-06赛季切尔西开局9连胜）是我的，不是他们的。有时他们对收缩在禁区的球队时会被限制。他们有很好的结果，但有时他们只是在被限制的情况下获胜。他们可以击败那些按照他们想要的方式踢球的对手。尤尔根显然有点沮丧。老特拉福德对利物浦来说是一个特别的地方，但他从来没有赢过。”

与此同时，前利物浦队长和主教练索内斯认为客队的三中场法比尼奥、亨德森和维纳尔杜姆不够“可爱”。

索内斯说：“利物浦的中场比任何人都要出色，但是他们在上半场的表现却不如人意，这是很不寻常的。当他们进入前场三分之一区域时，他们在中场并没有什么可爱的地方，但是他们有工作狂，法比尼奥、亨德森和维纳尔杜姆。”这就是为什么今天曼联收得这么深的时候，他们长时间地疲于奔命。这种批评对利物浦的中场太苛刻了。”