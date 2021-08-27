不可能的交易？皇马要如何负担得起1.6亿欧元报价姆巴佩？

银河战舰在转会窗口关闭前做了最后的努力来签下这名巴黎圣日耳曼前锋，尽管他们声称自己陷入了可怕的财政困境

今年4月，皇马主席弗洛伦蒂诺告诉世界，他称足球正在消亡，没有欧洲超级联赛，像皇马这样的俱乐部面对着巴黎圣日耳曼和曼城等由国家支持的球队将无法生存。

这位74岁的皇马主席还强调，由于目前转会市场的现状，无论是他的俱乐部还是其他俱乐部，都没有能力在这个夏天签下姆巴佩或哈兰德。

他当时告诉El Chiringuito：“总的来说，今年夏天不会有大的转会，当钱不能从富裕的俱乐部流向贫穷的俱乐部时，每个人都会遭殃。”

“在没有超级联赛的情况下，不可能签下姆巴佩和哈兰德这样的球员，不仅仅是皇马。”

四个多月过去了，尽管超级联赛的计划失败了，皇马还是已经出价1.6亿欧元求购巴黎圣日耳曼球星姆巴佩，这位世界上最有价值的球员，在法国俱乐部拒绝了报价后，马德里还可能开出更高的价码。

姆巴佩的合同还有一年就到期了，他将在明年夏天成为自由球员，而皇马在疫情期间遭受了财政上的损失，球员们的工资被削减，同时他们在转会市场上几乎没有花一分钱。

那么，弗洛伦蒂诺怎么负担得起引进姆巴佩的费用呢？

皇马计划这样的转会已经有一段时间了，众所周知，弗洛伦蒂诺是姆巴佩的崇拜者。这位法国国脚自己也崇拜克里斯蒂亚诺-罗纳尔多，他总是认为自己会在职业生涯中的某个阶段转会前往皇马。

但是西班牙和欧洲的财政公平原则都在限制着皇马，加上球场改造的工作，弗洛伦蒂诺改变了引援策略。皇家马德里的银河战舰时代早已远去。

马德里今夏唯一签下的球员是阿拉巴，他是自由转会加盟的。相反，弗洛伦蒂诺签下了更年轻的球员，并把钱留给偶尔的大交易。相比之下，竞争对手巴塞罗那在一次次失败的巨星签约上烧钱，其资产净值为负4.51亿欧元。马德里则为5.34亿欧元。

2019年以1亿欧元外加附加费用将阿扎尔带到俱乐部，这是自2014年J罗以来皇马唯一的一笔大额转会。然而，阿扎尔的失败加上疫情的影响让弗洛伦蒂诺克制住了烧钱的欲望，直到现在。

沉迷于姆巴佩，这是他愿意打破规则的球员。

这也是出手的好时机，因为竞争对手巴萨实力薄弱，顶级球星也被裁减。如果签下姆巴佩，皇马将一举成为西甲冠军的热门球队。这也将向整个足球界传递一个信息——马德里仍然是世界上最大的俱乐部。

俱乐部最近的保守做派使这个梦想成为可能。2016年，马德里以3000万欧元从尤文图斯签下了莫拉塔，但包括赫塞在内的球员离队为俱乐部带来了3700万欧元的收入。

第二年夏天，他们将莫拉塔以6600万欧元的价格卖给了切尔西，将达尼洛以3000万欧元的价格卖给了曼城。那一年皇马花费4000万欧元，赚了1.32亿欧元，花掉的钱用于买特奥-埃尔南德斯和塞巴略斯这样的年轻人。

2018年夏天，收支更加平衡，皇马用从C罗交易中获得的1.12亿欧元购买了维尼修斯、库尔图瓦和奥德里奥索拉。

直到2019年，当皇马收购阿扎尔、约维奇、米利唐、门迪和罗德里戈时，俱乐部的支出才远远超过了他们的收入，那年夏天皇马总共花费了3亿欧元，而科瓦西奇、略伦特、特奥、纳瓦斯等人的离队总共为俱乐部带来了1.3亿欧元。

他们在2020年弥补了这一损失，这一年皇马没有花一分钱在转会费上，却从阿什拉夫、雷吉隆、奥斯卡-罗德里格斯和许多其他年轻球员的转会中获得了1亿欧元的收入。

今年夏天也是如此，瓦拉内、厄德高和迪亚斯的离队贡献了7800万欧元，而且俱乐部没有任何引援方面的支出。自疫情爆发以来，皇马从未向其他俱乐部支付过转会费，并在这段时间内攫取了1.78亿欧元。

虽然阿拉巴的工资很高，但比起离队的拉莫斯还是低很多，瓦拉内和厄德高的工资也很高，这些人的离队为皇马创造了一些喘息的空间。

如果可以的话，皇马还很愿意在今夏出售一些其他球员，比如约维奇（年薪1000万欧元）、马里亚诺（年薪700万欧元）和塞巴略斯（年薪300万欧元），而若能除掉贝尔，他们本赛季的工资支出将减少3000万欧元。

然而，贝尔离队的可能性很小，因为他不会找到另一家俱乐部愿意为他支付这样的薪水，而安切洛蒂已经让这位威尔士球星在本赛季的前两场联赛中首发，试图让他找回状态爱。

而如果皇马得到姆巴佩，贝尔很快就会掉出首发阵容。

尽管翻新伯纳乌的成本已达8亿欧元，但俱乐部已经通过一笔必须在30年内偿还的贷款支付了这笔费用，这并不影响球队购买姆巴佩的能力。

巴黎圣日耳曼刚刚签下梅西，并看到了姆巴佩拒绝了几份续约合同，他们似乎愿意接受皇马的报价，尽管他们对皇马目前的开价并不感兴趣。

巴黎体育总监莱昂纳多周三表示：“我们认为这个出价还不够。我不会确认具体数字，但大约是1.6亿欧元，这比我们当初为姆巴佩支付的转会费（1.8亿欧元）要少，但还不止这些——皇马报价的方式缺乏尊重。”

“为了让姆巴佩留在这里，我们已经做了所有的事情，而且还有一周的时间，我们不会改变计划。姆巴佩是巴黎建队项目的核心，但他并不凌驾于计划之上。”

“不过，他是去是留，都由我们说了算。如果他想离开，他就会离开，但要像其他球员一样，按照我们的条件。”

然而，仅仅因为皇马买得起姆巴佩，这并不意味着他们一定会购买他。

一些人认为，弗洛伦蒂诺的出价只是一种策略，向球员表明他们真的想要他，同时也起到安抚球迷的作用。考虑到巴黎圣日耳曼索要的费用，皇马可能让姆巴佩在巴黎再待一年，然后明年再免签得到他。

如果是这样的话，他们届时将不得不支付姆巴佩更高的工资和签约费。目前，姆巴佩的年薪为1800万欧元，但据报道，巴黎圣日耳曼的部分续约报价的年薪已高达6000万欧元。

从皇马的角度来看，明年再免签姆巴佩可能仍然是最明智的解决方案，但正如我们在2019年看到的阿扎尔一样，有时弗洛伦蒂诺会不惜代价地去得到他想要的球员，而现在他囤积了足够的钱来这么做。

也许这并不是完全不可能。