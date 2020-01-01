不可或缺 亨德森：菲尔米诺做的一些事情很疯狂

红军队长赞扬了巴西国脚在对阵南安普顿的比赛中助攻队友进球的贡献。

在帮助红军主场4-0战胜南安普顿后，利物浦队长乔丹·亨德森赞扬了队友罗伯托·菲尔米诺。

半场结束时比分为0-0，菲尔米诺在中场休息后加强了自己的比赛，完成了令人难忘的助攻帽子戏法，帮助尤尔根·克洛普的球队本赛季25场比赛中的第24场胜利，使他们获得73分，领先最接近的对手曼城22分。

亨德森是帮助菲尔米诺发挥创造力的人之一，在比赛结束后，他在俱乐部的官方网站上评价了这位28岁队友的能力。

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“他做的一些事情真的很疯狂。”他说：“但对我们来说，他是又一位杰出的球员，这是他的又一次出色表现。”

“特别是在下半场，每个人都有很好的表现。我们真的很高兴能得到三分，尤其是现在将进入间隙期。”

张伯伦也称赞了菲尔米诺的能力，这位英格兰中场在周末也将受到把巴西人的助攻。

“当你和那个家伙一起踢球的时候，一切都变得有点正常了。”张伯伦说：“这就是他踢球的方式，他一直在做那些出色的事情。我爱他，我绝对爱他。和他一起踢球并得到他的喂饼是一件乐事。

“他总是在寻找其他人，他为团队工作，他的技术不言自明。他是个顶尖球员，我们都喜欢他。”

菲尔米诺在2019- 2020赛季至今已经为利物浦出场36次，贡献了令人印象深刻的10粒进球和12次助攻。

周六的三次关键传球并不是他本赛季第一次取得如此显著的成绩。在欧洲冠军联赛主场对阵萨尔茨堡的比赛中，他也获得了三次助攻。