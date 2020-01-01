不可或缺 亨德森：菲尔米诺做的一些事情很疯狂
评论()
Getty Images
在帮助红军主场4-0战胜南安普顿后，利物浦队长乔丹·亨德森赞扬了队友罗伯托·菲尔米诺。
半场结束时比分为0-0，菲尔米诺在中场休息后加强了自己的比赛，完成了令人难忘的助攻帽子戏法，帮助尤尔根·克洛普的球队本赛季25场比赛中的第24场胜利，使他们获得73分，领先最接近的对手曼城22分。
亨德森是帮助菲尔米诺发挥创造力的人之一，在比赛结束后，他在俱乐部的官方网站上评价了这位28岁队友的能力。
“他做的一些事情真的很疯狂。”他说：“但对我们来说，他是又一位杰出的球员，这是他的又一次出色表现。”
“特别是在下半场，每个人都有很好的表现。我们真的很高兴能得到三分，尤其是现在将进入间隙期。”
张伯伦也称赞了菲尔米诺的能力，这位英格兰中场在周末也将受到把巴西人的助攻。
“当你和那个家伙一起踢球的时候，一切都变得有点正常了。”张伯伦说：“这就是他踢球的方式，他一直在做那些出色的事情。我爱他，我绝对爱他。和他一起踢球并得到他的喂饼是一件乐事。
“他总是在寻找其他人，他为团队工作，他的技术不言自明。他是个顶尖球员，我们都喜欢他。”
菲尔米诺在2019- 2020赛季至今已经为利物浦出场36次，贡献了令人印象深刻的10粒进球和12次助攻。
周六的三次关键传球并不是他本赛季第一次取得如此显著的成绩。在欧洲冠军联赛主场对阵萨尔茨堡的比赛中，他也获得了三次助攻。