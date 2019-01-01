不可告人 特里皮尔：幕后原因让我离开热刺

这位英格兰国脚后卫已经放弃了在热刺的生活，来到了西班牙，并期待着自己职业生涯的一个新的开始。

基兰·特里皮尔透露，托特纳姆热刺的“幕后”问题促使他在马德里竞技接受了新的挑战。

在完成了2200万英镑(2700万美元)的转会后，这位英格兰国家队右后卫与西甲豪门签订了一份为期三年的合同。

他在热刺度过了四个赛季，出场超过100次。

这位28岁的球员在北伦敦效力期间享受着俱乐部和国家队的辉煌时光，但当机会出现时，他很高兴能重新开始。

特里皮尔表示，做出这一决定是因为在托特纳姆球场外的分歧，波切蒂诺的球队现在已经不需要他。

特里皮尔告诉天空体育:“我想是时候改变了，继续前进了。我的意思并不是说我需要继续前进，但是在托特纳姆发生了一些幕后的事情，我并不想深入其中，但是我需要继续前进。”

在马竞的季前准备阶段，特里皮尔已经无缝地融入了球队。

他第一次体验了与劲敌皇家马德里在国际冠军杯赛上的德比战，迭戈·西蒙尼的球队在一场非同寻常的比赛中以7-3的比分获胜。

这名曾代表英格兰队参加2018年世界杯的球员补充道:“这比我想象的要容易得多。小伙子们对我的表现令人难以置信。我一进门，他们就张开双臂欢迎我，连教练也张开双臂欢迎我。尤其是那两个人——莫拉塔和科斯塔，他们在我身上表现得很出色。他们一直在向我解释为马竞踢球意味着什么，对球迷们意味着什么。”