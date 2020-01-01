不只是进球 法夫尔对哈兰德的防守印象深刻

这名挪威少年已经进了两个球，但是他无球状态下的表现给他的教练留下了最深刻的印象。

多特蒙德主教练法夫尔在埃尔林·哈兰德打破欧冠纪录后赞扬了他。

周二，多特蒙德在欧冠十六强首回合比赛中以2-1击败巴黎圣日耳曼，哈兰德凭借下半场的梅开二度创造了历史。

这位19岁的前锋成为了欧洲冠军联赛历史上最快打进10球的球员，这是他的第七次出场。

其他球队

哈兰德他为多特蒙德的欧冠处子秀上打破纪录，法弗雷称赞了这名挪威国脚，他一月份才从萨尔茨堡来到这里。

“他和其他人防守得很好。”法夫雷赛后告诉记者：“他和其他球员配合得非常默契。他的防守帮助了我们。他做得非常非常好。”

“如果我们有机会和他合作，我们就会这么做。要么把球打入深入地带，要么他得到球并把它控制好。他做得很好。”

“在2-1之前，这是来自吉奥瓦尼·雷纳的一个精彩的传球。这球踢得很好，尤其是哈兰德的跑动很好。”

19岁212天的哈兰德是在欧洲冠军联赛中打进10球的第二年轻球员，仅次于巴黎圣日耳曼球星姆巴佩（18岁360天）。

哈兰德在他为多特蒙德效力的前七场比赛中打进了11球，这是德甲其他球员从未达到过的。

他也成为了第一个在德甲、欧冠和德国杯首次登场就进球的多特蒙德球员。

尽管在他的新俱乐部继续如此自由地得分，挪威国脚相信他仍然可以在球场上提供更多。

“我很高兴获得了最佳球员奖，但我觉得我还可以做得更好。”哈兰德在获胜后说：“我必须在这个级别踢得更好，必须努力提高。”

“结果是相当危险的，因为巴黎圣日耳曼有一支非常强大的队伍，仍然可以在第二回合中晋级。”