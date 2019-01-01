不去皇马？约维奇：意甲和英超最适合我

外界盛传约维奇将加盟皇家马德里，但他表示他更想去英格兰或意大利。

法兰克福前锋卢卡·约维奇已经打开了今夏转会英格兰或意大利的大门，尽管最近几周盛传他将加盟西班牙豪门皇家马德里。

这位21岁的球员从本菲卡以两个赛季的租借合同加盟法兰克福后，在德甲产生了巨大的影响，并且在本赛季的所有比赛中打进27球。

他的表现引起了皇马的注意，据报道，他们愿意为塞尔维亚前锋支付5000万欧元(4400万英镑/ 5600万美元)，但随着他的身价越来越高，这笔交易被认为已经陷入停滞。

在《马卡报》的一份报道中，皇马表示已经冷却了他们的兴趣，并且不愿意参与竞购战——这一立场已经引起了巴黎圣日耳曼俱乐部的注意。

然而，在一个新的转折中，约维奇似乎暗示转会到英超或意甲可能更适合他的踢球风格。

“从我在欧罗巴联赛的经历来看，我想说的是，欧洲其他一些联赛更适合我，更适合我踢球的方式，”他告诉德国《星期日世界报》：“在体能方面，德甲要求很高，但在与切尔西或国米的比赛后，我个人感觉我在英超或意甲踢球会感觉更好。那里的球队踢球的方式更适合我。我期待看到我的水平与世界上最好的球员相比较。有一件事很清楚：我想在事业上取得成功。”

在对阵切尔西的欧联杯半决赛中，约维奇两回合都有进球，随后在斯坦福桥的点球大战中，他的球队被淘汰出局。

他也享受着在同届杯赛早期阶段对阵意大利对手时进球的成功，在小组赛阶段对阵拉齐奥时进球，在淘汰赛阶段对阵国际米兰时进球。