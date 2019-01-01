不卖账 京多安怒喷：VAR把比赛中的激情拿走了

曼城的德国中场相信新的技术正在改变比赛，但在很多情况下并没有变得更好。

曼城中场球员京多安认为，VAR让比赛失去了激情。

这位德国国脚表示，这项新技术明显有助于裁判做出正确的决定，但他对这一概念并不完全信服。

京多安在接受天空体育采访时表示：“VAR不仅改变了足球，也改变了观众和所有热爱足球的人。”

“不幸的是，它带走了我们热爱足球的主要原因，那就是激情。”

卫冕冠军在他们的前三场比赛中被取消了两粒进球，原因是场上的裁判没有注意到的一些模糊的判定。

在经过回看之后，VAR也否认了两粒点球的判定，包括在周日3-1战胜伯恩茅斯的比赛中，大卫·席尔瓦声称自己在禁区内被犯规。

赛后，瓜迪奥拉对VAR的决定感到困惑，京多安也有同感，他承认到目前为止他还没有对VAR产生好感。

“我不是VAR的铁粉，尽管我们不能否认这对裁判有帮助。但最大的问题是，即当一个事件需要经过VAR来回看判定时，也没有一个明确的判断。”

“赛后我们仍在讨论是进球，点球还是越位。即使使用了VAR，我也看不到这种变化。”

“这就是为什么我不认为这有什么意义，但是一些管理比赛的人已经决定这将有助于裁判，这是我们必须接受的事情，因为我们现在不能改变。”

“我相信这将在未来帮助我们，但它也带来了很多问题，我不确定我们能如何解决它。”

上周末，热刺的哈里·凯恩似乎被纽卡斯尔后卫贾马尔·拉塞勒斯撞倒，引发了更大的争议。

裁判迈克·迪恩在热刺疯狂的上诉中挥手示意比赛继续进行，但VAR也支持了这个决定。

凯恩在接受天空体育采访时说：“很难理解为什么没有给予点球。就像一个门将出来，用他的手臂绊倒你一样——这是一个点球。”