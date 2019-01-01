不再纠结 普约尔：巴萨应该忽略内马尔的过去

这位加泰罗尼亚传奇人物敦促俱乐部忽视这位前球星过去的行为。

普约尔说，巴塞罗那应该忽略内马尔过去的经历，因为他们很有可能签下这名巴黎圣日耳曼前锋。

27岁的内马尔可能会离开王子公园，此前巴黎体育总监莱昂纳多证实，内马尔将以合适的价格出售。

这名巴西国脚在两年前以2.22亿欧元的天价离开了巴萨，但是他已经和回到诺坎普联系在一起。

前巴萨队长普约尔在俱乐部赢得了18座奖杯，他说过去的经历不应该影响西甲冠军的决定。

“最终，你必须珍惜现在，而不是过去。”普约尔周一通过西班牙媒体表示：“如果球员在市场上，你需要他，你就不必去想几年前发生了什么。”

内马尔在巴黎圣日耳曼效力了两个赛季，但这两个赛季都受到伤病的困扰。这位巴西球星最近也因为在赛前友谊赛中对卡塔尔的比赛中受伤而错过了美洲杯，尽管巴西在决赛中击败秘鲁赢得了美洲杯。

然而，普约尔相信这位明星前锋仍然可以为巴萨带来很多。

“内马尔是一名出色的球员，他可以做出改变。”他说：“由于伤病，他不能在巴黎圣日尔曼踢出他最好的足球，但他仍然可以为足球做出很多贡献。”

诺坎普的传奇洛博·卡拉斯科并不认同普约尔对巴西人的看法，但是他宣称俱乐部必须把自己的首要任务做好。

“我不想让内马尔回来，”卡拉斯科告诉西班牙六台节目《运动员餐吧》。

“巴萨需要一个普约尔。随着内马尔的加盟，巴萨在后防线将会失去更多。”

虽然回到巴塞罗那还不确定，但内马尔在巴黎圣日耳曼的未来似乎受到了严重的怀疑，因为他未能在季前赛前及时报到。法甲冠军宣布将采取适当的措施，尽管内马尔的父亲坚持俱乐部知道他儿子的计划。