不再“穆”讷 为“索”欲为 索尔斯克亚解放马夏尔

​索尔斯克亚让曼联重新焕发了活力，马夏尔对这位临时主教练的积极影响感到兴奋不已。

安东尼·马夏尔赞扬了索尔斯克亚对比赛的积极影响，他赞扬了曼联看守教练鼓励他表达自己。

自从索尔斯克亚取代穆里尼奥以来，曼联已经赢得了全部六场比赛的胜利，而且在葡萄牙人的任期内，曼联的进攻自由度非常低。

自从索尔斯克亚加盟以来，马夏尔只进过一球，在挪威人执教的首场比赛中，马夏尔的进球帮助曼联以5比1大胜卡迪夫城。

然而，他仍然相信索尔斯克亚对他有很大的影响，他告诉挪威的TV2:“对我来说，和一个在踢球时就是进攻球员的教练一起工作是非常棒的，就像我一样。”

“他有很好的建议，尤其是在进球前的跑位和临门一脚。这方面他帮助了我很多。”

“到目前为止，我从他那里得到的最好的建议是，我必须发挥自己的长处。不要给自己压力。他说我必须在球场上放飞自我。能从索尔斯克亚那里得到这样的建议真是太好了。”

回忆起索尔斯克亚在最近迪拜的热天训练中对球员们说的话，马夏尔补充道:“我们在迪拜的时候，他说了很多不同的话。他告诉我们他在球员时期学到的技巧，以及我们是多么幸运能够成为曼联的一部分。”

“我们都知道他在球员时代是一名优秀的球员。所以当他告诉我们一些事情的时候，我们会倾听。”