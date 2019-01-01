不允许骄傲 克洛普：利物浦要学习处理欧冠荣光

据他们的主教练说，红军还在学习如何处理上赛季欧洲冠军的情绪。

尤尔根·克洛普表示，如果利物浦想在本赛季的各个方面都有所挑战，他们必须避免停留在冠军联赛胜利的“那一刻”。

周日，利物浦将在社区盾杯上迎战英超冠军曼城。64天前，利物浦击败托特纳姆热刺，获得他们的第六次欧洲冠军杯。

克洛普并不担心他的球员在新赛季会有任何的自满情绪，但是他相信他的球队必须把他们的成功放在身后，以便在2019- 2020赛季取得更多的成绩。

“球员不是问题所在。在四五周内会发生什么变化?”克洛普在新闻发布会上说：“新形势是这对俱乐部来说是一个巨大的成就，对每个人来说都是一个巨大的成就。他们度过了一个完全不同的夏天。每个人都在和你谈论这件事。如果你赢得了什么，那么每个人都觉得有必要首先告诉你祝贺，然后告诉你他们在哪里观看比赛，他们的感觉如何，他们的家人如何，他们的朋友如何，他们的狗如何。这一切都很好，但它当然会让你沉浸在那一刻。我想从一个特定的角度完全专注于新赛季。这是一件事。当我们说我们必须摆脱俱乐部历史的包袱，这样我们才能朝着正确的方向迈出一步，我们必须确保我们自己的历史——即使是非常好的历史——不会让我们停留在那个时刻。”这是非常重要的。我们会这么做，但我们必须学会。没有人会给你一本你能读到的关于如何应对欧冠冠军的书。”