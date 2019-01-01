不依不饶 穆里尼奥：英超里面没有吕迪格的位置

这位葡萄牙教练表示，在热刺球星被罚下场后，这名后卫的行为在英超联赛中没有立足之地。

热刺主帅穆里尼奥严厉批评了切尔西后卫安东尼奥·吕迪格在周日的比赛中扮演的角色。

孙兴慜因为脚踢德国后卫而被罚下，但穆里尼奥称吕迪格充分利用了这次事件。

这两名球员在之后都受到了种族歧视。

穆里尼奥说吕迪格的行为在英格兰的比赛中是没有位置的。

穆里尼奥在新闻发布会上说：“我们应该关注安东尼奥·吕迪格，而不是孙兴慜。”

“在我热爱的英超联赛里，没有吕迪格的位置。站起来踢球吧，伙计。这是英超联赛。你去拉丁美洲，葡萄牙，西班牙，意大利，这会发生，这是文化上的事情，但不是在英超联赛。”

“当我们试图惩罚某个球员的反应时——一个无关紧要的反应——而你却放过了另一个球员，你便成为了它的一部分。得了吧，你认为吕迪格会踢下一场比赛吗？还是你认为他受伤了？我认为他会踢。我们谈的是孙兴慜，而不谈他（吕迪格）。”

孙兴慜本赛季曾两次被红牌罚下，但其中一次被取消，现在他面临三场禁赛。

热刺证实他们打算上诉，他们的主帅认为如果判决被维持，他将受到五次不公正惩罚。

“我希望孙兴慜不会被惩罚五次。”穆里尼奥说：“第一次是吕迪格对他干的坏事。第二次是被罚下场，第三次是不能和布莱顿比赛。第四次不能对阵诺维奇，第五次不能对阵南安普顿。所以我希望被惩罚两次就够了，他不该得到第三次、第四次或第五次。”