不会转会 马丁内斯：德布劳内将继续致力于曼城

由于蓝军月亮将被禁赛两年，有人认为他们的主力球员将会离开伊提哈德。

比利时主帅罗伯托·马丁内斯表示，德布劳内仍然“致力于曼城的项目”，不会去寻找转会到其他地方的机会。

关于伊提哈德球场的重要人物可能离开的猜测已经浮出水面。

其他球队

英超联赛冠军得主曼城因涉嫌违反财务公平规则而被欧足联禁止参加欧冠赛事两年。

由于缺乏欧洲精英联赛的机会，人们开始质疑，在2019- 2020年赛季结束后，球场内外的关键人物是否还会留任。

德布劳内过去曾引起过皇马等俱乐部的兴趣，他是那些被认为可能提出转会的球员之一，然而，他的国家队主教练确信比利时中场将会留在曼彻斯特。

马丁内斯说：“德布劳内将继续致力于曼城的项目。”

“所以我们不知道会发生什么，禁令可能会减少到一年。

“我认为两年对曼城来说影响太大了。”

“但我认为现在还为时过早，我不认为每个人都已经开始考虑自己的未来。”

“我认为，在所有这些比赛结束后，讨论球员未来的时机才会成熟。”

“在赛季结束时，没有人知道会发生什么。”

“我们冷静地决定我们想要什么，但在接下来的三个月里，我们的承诺将是不可思议的。”

曼城本赛季一直在为联赛的稳定性而挣扎，他们离国内联赛的冠军越来越远，但是现在他们正在为期待已久的对阵皇家马德里的冠军联赛16强的比赛，以及对阵阿斯顿维拉的联赛杯决赛做准备。